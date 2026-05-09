El Barça acaba con el Benfica y jugará la final de la Champions de hockey contra el Porto

El Barça de hockey patines vuelve a una final de la Champions League de hockey patines ocho temporadas después tras superar en semifinales al Benfica de los ex azulgranas Pau Bargalló, Nil Roca, Joao Rodrigues y Edu Castro. Tras vencer al Sporting en los cuartos de la Final 8 que se está disputando en Coimbra, los azulgranas hicieron frente a un Benfica que por plantilla llegaba con el cartel de gran favorito, pero que se toparon con una versión del Barça sólida atrás y efectiva en ataque.

En un guion de partido muy distinto al de los cuartos de final, los de Ricardo Ares respondieron de nuevo a las mil maravillas y, secundados por un Sergi Fernández gigante bajo palos, dieron el gran golpe en la competición sabiendo sufrir hasta el final ante los lisboetas, que se volcaron en los últimos segundos a por el gol del empate.

Nadie daba un duro por el Barça en esta Champions. En tierras portuguesas y con un camino teórico 100% portugués, todo parecía que iba a ser cuestión de uno o dos partidos. Pero el Barça de esta temporada ya demostró en fase de grupos que tiene otro carácter y, con todo el pabellón en contra, dieron un día más otra demostración de competir y sufrir para llevarse el billete a la gran final, donde espera el Porto.

La iniciativa siempre fue azulgrana, empezando con el gol de Joan Ignasi Alabart en los primeros minutos de juego, aunque Joao Rodrigues respondió acto seguido tras un buen pase de Nil Roca. Las internadas por banda del ex canterano azulgrana fueron el gran peligro de un Benfica que fue mejor hasta el descanso.

Bajó el ritmo en el inicio de la segunda mitad y de ello se aprovechó el Barça para dar un doble golpe de manera inmediata. Marc Grau, primero, y Ferran Font después pusieron el 3-1 que dejó helado al Benfica.

Endureció el juego el equipo portugués, buscando mucho el contacto y tratando de poner nerviosos a los árbitros, que cedieron tras revisión de VAR para pitar un penalti que transformó de nuevo Joao Rodrigues.

Apretó de lo lindo en busca del empate el cuadro de Edu Castro, pero topó de nuevo con Sergi y con la eficacia de Alabart desde la falta directa aprovechando la décima falta de equipo.

Los dos goles de distancia no dieron tranquilidad a los azulgranas, que tras ver cómo Font vio la tarjeta azul, Pau Bargalló anotó el 4-3 que iba a ser definitivo, aunque no sin sufrirlo.

Entre Sergi y las piernas que se multiplicaron de la defensa, el Barça confirmó el triunfo y el pase a la gran final, que será la reedición de la de 2018, la última que jugaron y ganaron.

Fue ante el mismo Porto y también en Portugal, en aquella ocasión en el pabellón de Oporto.

Los 'dragones' superaron esta vez al Barcelos, vigente campeón, en los penaltis para acceder a su tercera final en cuatro años. La temporada pasada se les escapó en la tanda de penaltis.

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Barça y Porto ya se vieron las caras en la fase regular, con victoria visitante en ambos duelos. El tercer duelo valdrá una nueva corona europea.