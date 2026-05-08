La pelea entre Valverde y Tchouami: los mejores memes en redes del conflicto en el vestuario del Real Madrid

Mientras el FC Barcelona sigue preparándose para el partido de LaLiga de este domingo contra el Real Madrid, las tensiones entre los blancos han aumentado hasta el punto de llegar a las manos. Con Mbappé y Carvajal de baja -ya siendo oficial que el club no renovará el contrato de este último para la próxima temporada-, se ha generado un gran descontrol en el equipo.

Valverde acabó en el hospital ayer tras protagonizar una pelea con Tchouameni. Durante el entrenamiento, varias entradas del segundo capitán al centrocampista encendieron la mecha entre ambos y acabaron teniendo un encontronazo sobre el césped. Por si fuera poco, en el vestuario la cosa empeoró: se quitaron las camisetas y se metieron en la sala de fisioterapia para agarrarse de nuevo.

Se ha conocido a través de una publicación del club, que el uruguayo tiene un traumatismo craneoencefálico: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico. Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico".

Tras los hechos, se está barajando la posibilidad de que no se realice el entrenamiento de hoy, a dos días de El Clásico. El club ha informado en un comunicado que ha decidido abrir un expediente disciplinario para ambos jugadores.

Comunicado oficial del Real Madrid C.F. / Captura de pantalla

La versión del centrocampista

Valverde ha relatado su versión de los hechos en una historia de Instagram: "Hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión me golpeé accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital. En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado las piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió", ha recalcado el segundo capitán.

Y acto seguido ha relatado el motivo de su descontento: "Siento que mi enfado con la situación, mi frustración de ver que alguno de nosotros estamos llegando con las últimas fuerzas al final de la temporada rompiéndonos el alma, haya alcanzado hasta el límite de discutir con un compañero. Lo siento. Lo siento de corazón porque me duele la situación, me duele el momento que estamos pasando", ha expresado.

Memes por todos lados

Aunque Tchouameni no se ha pronunciado al respecto, las redes no han tardado en hacer lo suyo: la crisis abierta del Madrid ha coincidido este jueves con una publicación del Barça que ha llamado la atención de varios. En ella, el club azulgrana felicitaba a Dani Olmos por su cumpleaños con un mensaje que algunos han interpretado como una posible indirecta: "Celebrando en familia". No obstante, al cabo de pocos minutos, el club ha decidido cambiar su descripción.

Simultáneamente, las redes sociales se han llenado de memes y comentarios, algunos de los cuales ya superan los 10 mil me gusta. Aquí van algunos de ellos: