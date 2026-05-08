Valverde, 10-14 días KO por un traumatismo craneoencefálico: "Golpeé accidentalmente contra una mesa, en ningún momento mi compañero me ha pegado"

La tensión ha escalado en el vestuario del Real Madrid, y el último episodio ha terminado con Federico Valverde en el hospital, tras una pelea con Aurélien Tchouaméni que dejará al uruguayo entre 10 y 14 días de baja por un traumatismo craneoencefálico. Mientras las filtraciones se suceden, el segundo capitán del conjunto blanco ha publicado su versión de los hechos a través de redes sociales, con un mensaje en el que ha querido aclarar el alcance del encontronazo que tuvo con su compañero este jueves: "En la discusión golpeé accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital."

Tchouaméni y Valverde durante un entrenamiento en Valdebebas esta temporada. / Real Madrid

En el texto, Valverde ha dejado claro que la herida que sufrió no fue como resultado de un impacto directo de su compañero, sino que se produjo de manera involuntaria: "En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió". Según se ha podido saber en las últimas horas, este último enfrentamiento entre compañeros fue causado por el malestar que arrastraba Valverde del miércoles, cuando ambos estuvieron a punto de pelearse durante el entrenamiento. El uruguayo acusó al francés de filtrar lo ocurrido, lo que desembocó en el percance físico.

Frustración y perdón

El comunicado de Valverde empieza reconociendo el primer episodio con Tchouameni, y argumenta que no fue nada extraordinario a la vez que lamenta las filtraciones: "Ayer he tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande. En un vestuario normal estas cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento, sumado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre es el punto de mira y todo se magnífica."

Aurelien Tchouameni y Federico Valverde / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

Las situación que vive el Madrid, de unas últimas semanas sin nada en juego en el aspecto deportivo, ha provocado este comportamiento, según cuenta el propio Valverde en su comunicado: "Siento que mi enfado con la situación, mi frustración de ver que alguno de nosotros estamos llegando con las últimas fuerzas al final de temporada rompiéndonos el alma me haya alcanzado hasta llegar al límite de discutir con un compañero." El uruguayo también aprovechó para disculparse: "Lo siento. Lo siento de corazón porque me duele la situación, me duele el momento que estamos pasando. El Madrid es una de las cosas mas importantes de mi vida y no puedo ser ajeno."

Consecuencias y perjuicios

Valverde también ha querido poner en evidencia las consecuencias de esta polémica: "El resultado es una acumulación de cosas que terminan en una pelea sin sentido perjudicando mi imagen, dejando el beneficio a la duda de que se invente, difame y agreguen condimento a un accidente, que no tengo dudas que los roces que podamos tener fuera de un campo adentro dejan de existir y si tengo que defenderlo dentro de un estadio seré el primero. No iba a pronunciarme hasta final de temporada, quedamos eliminados de Champions y me guardé la bronca y el rencor. Hemos desperdiciado otro año y no estaba para hacer publicaciones en redes sociales cuando la única cara que tenía que dar era en el campo y siento que así lo hice".

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Finalmente, el uruguayo cierra el mensaje confirmando que no estará presente en el Clásico de este domingo en el que podría proclamarse campeón de liga el Barça: "Soy al que más le apena y le entristece pasar por esta situación que me impide jugar el próximo partido por decisiones médicas porque siempre fui hasta el final, hasta las últimas consecuencias y me duele más que nadie no poder hacerlo. Estoy a disposición del club y de mis compañeros para colaborar en cualquier decisión que vean necesario. Gracias". El club ya ha anunciado que se han abierto expedientes disciplinarios para ambos jugadores implicados en la pelea, y que según la normativa interna están sujetos a suspensión de sueldo y empleo.