Segunda jornada del Estrella Damm Catalunya Championship de golf: doble liderato y calvario de Ayora y Larrazábal

La segunda jornada del Estrella Damm Catalunya Championship que se disputa en el Real Club de Golf El Prat vivió un cambio de líder en la tabla clasificatoria, comandada ahora al alimón por el italiano Stefano Mazzoli y el danés Lucas Bjerregaard para un total de -11. El primer español es Nacho Elvira, con -6. Decepcionaron Pablo Larrazábal y Ángel Ayora, que no pasaron el corte. Tampoco Francesco Molinari, el único participante con un 'major' en su currículum, que se cae pronto.

Larrazábal y Ayora eran quizá los dos golfistas sobre los que había más expectación en este torneo del circuito europeo, el llamado DP World Tour. Uno, por ser el jugador del club, el otro, por el potencial que se le presume. Larrazábal hizo este viernes un +3 y Ayora, un +4. Malas actuaciones. Ayora, que ha fichado como entrenador mental a Juan Carlos Ferrero, presente en el campo, se descentró con salidas fuera de calle, entre árboles, en zonas difíciles, que le hicieron perder los nervios y abollar su tarjeta. Larrazábal tampoco tuvo su día pese a conocer como nadie el campo.

La mejor tarjeta del día llevó la firma del sudafricano Yurav Premlall, de 22 años, que asaltó los greens y selló una actuación brillante con ocho golpes bajo el par. No hizo ni un solo bogey. Está a uno solo de los dos líderes, quienes entregaron ambos una tarjeta de cinco bajo par.

Entre los españoles pasaron el corte, aparte de Elvira, cántabro de 39 años, Alejandro del Rey (-5), Eugenio Chacarra (-4), Alfredo García-Heredia (-4), Rafa Cabrero-Bello (-3) y Adri Arnaus (-3), entre otros.