Futuro festejo
Rúa del FC Barcelona: dónde y cuándo sería la celebración como campeón de liga
El equipo de Flick solo necesita un empate contra el Real Madrid para levantar el título este domingo en el Camp Nou
Giacomo Leoni Amat
Dada la situación que vive el Real Madrid, sería toda una sorpresa que el FC Barcelona no se proclamara campeón de Liga este domingo en el Clásico. Los jugadores de Hansi Flick apenas necesitan un empate en el Camp Nou para coronarse, y es por eso que desde el club azulgrana ya han acordado como sería la tradicional rúa de celebración por la ciudad con el Ayuntamiento. Salvo milagro madrileño, el Barça celebraría el título de Liga tras vencer al máximo rival en su estadio por primera vez en la historia, y al día siguiente arrancaría el autobús para continuar la fiesta por las calles de Barcelona.
Según ha adelantado la Cadena Ser, la intención del FC Barcelona y el Ayuntamiento es que se celebre la rúa el lunes por la tarde, a partir de las 17h. El autobús saldría desde el Spotify Camp Nou, como ya se hizo la temporada pasada, a pesar de jugar en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuic.
El recorrido atravesaría los siguientes rincones de la capital catalana: Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, Balmes, Plaça Catalunya, Passeig de Gràcia, Provença, Casanovas, Londres, Avinguda Sarrià, Travessera de les Corts y Spotify Camp Nou.
Temporadas pasadas
Si bien podría haber cambios de última hora, no hay plan de finalizar la rúa con una fiesta en el Camp Nou como en otros años, pero sí que podría haber algo de celebración en el último partido en casa de la temporada, como la temporada pasada, contra el Betis el próximo 17 de mayo.
El año pasado se establecieron tres puntos de animación, ubicados en la calle Berlín con Josep Tarradellas, en plaza Catalunya —a la altura de la calle Pelai— y en el mismo Arc de Triomf. Una de las novedades fue la presencia de la mascota CAT, al igual que la retransmisión de la rúa a través de la plataforma Barça One.
El equipo de Flick no se esperaría a hacerlo en conjunto con el cuadro femenino, que ya es campeón de su liga pero todavía le falta disputar la final de la Champions el 23 de mayo en Oslo, además de la final de la Copa de la Reina contra el Atlético de Madrid el 16 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria. No sería la primera vez que ocurre, pues en 2023 ya se hizo con Xavi Hernández y Jonatan Giráldez en los banquillos de ambas secciones. Los compromisos del femenino descartan esta opción al igual que el año pasado.
Entrega del trofeo
De no lograr el punto que necesita para proclamarse campeón, el Barça tendrá la opción de redimirse en cuestión de tres días, cuando visite al Alavés el miércoles por la noche. El calendario tan apretado también ha sido una de las razones por las que la entidad azulgrana y el consistorio han pactado organizar la rúa lo antes posible. También cabe recordar que en cualquier caso, la entrega del trofeo no se produciría hasta el último partido en casa contra el Betis. Sería el 28º título de liga para el FC Barcelona, el segundo consecutivo de la era Flick.
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