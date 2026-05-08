Messi nombra sus tres favoritos para el Mundial-2026

Lionel Messi todavía no ve a Argentina en el grupo de máximos favoritos para conquistar el Mundial, pese a que es su selección y es el vigente campeón tras el título que conquistó en Qatar 2022. Los candidatos del astro, a poco más de un mes de la inauguración son otros. "Hay que ilusionarse como siempre se ilusiona el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor", dijo el capitán de la albiceleste en el canal de Youtube 'Lo Del Pollo'.

Messi nombra cuáles son los candidatos, a su juicio, que aspiran al título. Su elección no difiere de lo que expresa la gran mayoría: "Yo creo que hoy por hoy Francia está muy bien otra vez, que tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. Creo que España y Brasil, si bien hace un tiempito no está en su mejor momento, siempre es candidato y tiene los jugadores para poder pelear en todas las competiciones oficiales".

Lionel Messi y su hijo Thiago, en la carrera de Fórmula 1 de Miami. / Rebecca Blackwell / POOL / EFE

El futbolista del Inter de Miami sí ve a Argentina en un segundo panel de favoritos junto con Inglaterra y Portugal, que dijo "tiene una selección muy competitiva y muy buena". Sin embargo, no cierra la lista de sus pronósticos en un Mundial donde "hay muchas selecciones de gran nivel", en el certamen ampliado a 48 países, y "siempre aparece alguna sorpresa".

Messi afirma que Argentina llegará bien al estreno de la competición "aunque hoy hay muchos chicos que están pasando por lesión o falta de ritmo" y entiende que, cuando empiece la concentración, lo verá de hora manera: "La verdad es que cuando el grupo esta junto, quedó demostrado que es un grupo que compite y que quiere siempre ganar".

Lionel Messi celebra un gol en el duelo entre el Inter Miami CF y Orlando City el pasado sábado. / GIORGIO VIERA / AFP

El ídolo del FC Barcelona, que cumplirá los 39 años durante el torneo (el 24 de junio), valora que varios de sus compañeros que van a jugar su segundo Mundial "ya tienen muchos partidos encima y todavía siguen siendo jóvenes". Por esa razón, vaticina un interesante futuro en la selección. "Siguen apareciendo y sigue habiendo muchos chicos que vienen de abajo con muchas ganas y mucha fuerza", añade.

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Él, pese a su edad, no se pronuncia sobre su posible retirada. "Amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más", afirma Messi, que espera ver a su excompañero Neymar (en el Barça y el París Saint Germain) en el Mundial "porque todos queremos que estén los mejores y Ney, esté como esté, siempre va a ser uno de ellos".