Los Lakers estallan contra el arbitraje tras ponerse 0-2 contra Oklahoma: "Cometen faltas en cada posesión"

Los Thunder siguen siendo el único equipo que ha ganado todos los partidos de playoffs esta temporada. Un balance de seis victorias y cero derrotas que les colocan a dos triunfos más de repetir presencia en Finales de Conferencia. La temporada pasada avanzaron hasta las Finales para conquistar el primer título de su corta historia, pero al igual que en 2025 no logran escapar de la polémica arbitral. En el segundo partido de semis contra Los Ángeles, el trio de colegiados volvió a ser el gran tema de discusión. Al terminar el partido, hasta tres miembros de los Lakers cargaron fuertemente contra sus decisiones, entre ellos JJ Redick, el entrenador de 41 años que recibió una técnica por protestar y volvió a recalcar la permisividad con la defensa de Oklahoma: "Tienen algunos jugadores que cometen faltas en cada posesión... Son bastante difíciles de enfrentar. Son tan difíciles que hay que pitarles faltas, porque las cometen".

Las declaraciones del técnico fueron posteriores a las de Austin Reaves, que anotó 31 puntos y no tardó en manifestar su descontento con John Goble, el árbitro que durante el partido más le había molestado. La acción que colmó el vaso para el escolta de 27 años se produjo en los minutos finales del partido, cuando se disponía a coger posición en un salto entre dos: "Yo quería ponerme del otro lado porque tenían a un jugador allí, solo intentaba mantener la ventaja. Goble se dio la vuelta y me gritó en la cara. Simplemente me pareció una falta de respeto." Al terminar el encuentro, Reaves se acercó a Goble para hablar con él, y varios de sus compañeros se acercaron al círculo que se iba formando, entre ellos LeBron James, de quien Redick dijo que tenía el "peor silbato de todas las estrellas". Redick trató de argumentar su punto: "Llevo dos años con él. Los jugadores más pequeños, por su capacidad de exagerar, suelen recibir más faltas, y para los jugadores más grandes, como LeBron, es más difícil."

Tiros libres

La disparidad en los tiros libres ha sido uno de los temas más polémicos alrededor de los Thunder desde que se convirtieron en una de las grandes potencias de la NBA, y su éxito solo ha hecho que magnificar las quejas. La verdad es que Shai, el MVP de 2025, es uno de los jugadores que más ataca el aro, y que mejor anota desde la media distancia. Es consecuente que también sea de los que más puntos anota desde la línea de tiros libres. También es normal que los Lakers se quejen al ver que su mejor jugador, cuyo estilo también se basa en entrar a canasta, vea sus promedios de tiros libres reducidos a la mitad respecto a la temporada regular. Redick volvió a incidir en esto durante la rueda de prensa: "No es algo nuevo. No es algo exclusivo de este equipo arbitral ni de esta serie. LeBron recibe muchas faltas y no se las pitan. Recibe más golpes en la cabeza que cualquier otro jugador que haya visto en las penetraciones, y rara vez se pita la falta".

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LeBron, que anotó 23 puntos y a sus 41 años ha visto de todo y más, no quiso entrar en la polémica y se centró en lo más importante: "Vamos perdiendo 2-0", El alero de los Lakers, Rui Hachimura, que anotó 16 puntos en la derrota, coincidió con su compañero y prefirió no echar más leña al fuego. "No podemos controlar a los árbitros. Así que realmente no podemos hacer nada al respecto. Simplemente tenemos que seguir jugando. Son los vigentes campeones. Los árbitros les deben respeto". Oklahoma City lanzó 26 tiros libres por los 21 de Los Ángeles. Una diferencia insignificante en una derrota que terminó siendo abultada. La ironía de este encuentro fue que Shai tuvo que pasarse todo el tercer cuarto sentado tras recibir la cuarta falta nada más empezar la segunda parte y terminó anotando 22 puntos con 9 intentos de tiro libre. En el primer partido, que los Lakers perdieron 90-108, lanzaron un tiro libre más que los locales, y no hubo protestas.