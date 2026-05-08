Iker Casillas, sobre la pelea entre Valverde y Tchouameni: "Todo tiene solución, todo tiene arreglo"

Iker Casillas, en un acto en Barcelona junto a Carles Puyol para hablar del clásico del domingo en que puede decidirse la Liga, trató de restar trascendencia a la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. "Todo tiene solución, todo tiene arreglo. Son situaciones que pasan en un vestuario, cosas que ocurren y ya está. No hay que darle más importancia de la que tiene", ha señalado el exportero blanco.

En realidad no ocurre a menudo que un futbolista, tras una disputa violenta con un compañero, acabe con un traumatismo craneal e ingreso en un hospital, pero Casillas no tuvo ganas de ir más allá en el asunto. El exguardameta ha añadido que el entorno informativo que rodea al Real Madrid contribuye, a su juicio, a "descontextualizar" este tipo de episodios, vinculándolos con la situación del club, marcado por una segunda temporada consecutiva que apunta sin títulos.

Puyol y Casillas prueban en Barcelona la experiencia inmersiva XR de LaLiga. Los exfutbolistas internacionales Carles Puyol e Iker Casillas han participado este viernes en Barcelona en la presentación de la nueva experiencia inmersiva de LaLiga en colaboración con Movistar+, un proyecto que permite revivir partidos recientes desde perspectivas inéditas mediante dispositivos de realidad extendida (XR), en el Espai Movistar de la capital catalana durante la promoción de la cobertura televisiva de la plataforma del Clásico de este domingo en el Spotify Camp Nou. / EUROPA PRESS / Europa Press

"Te da rabia que una plantilla como la del Madrid no haya conseguido durante dos años algunos objetivos. Si formase parte de ese vestuario, intentaría aguar la fiesta y retrasar el alirón como mínimo una semana más", ha concluido en referencia al clásico de este domingo, en el que al Barça le basta con puntuar para ganar el título.

Los cambios de entrenador

En el acto de presentación de la cobertura de Movistar Plus+ para el clásico Barcelona-Real Madrid de este domingo en LaLiga EA Sports Casillas defendió a Xabi Alonso. Si dependiera de él, volvería a sentarse en el banquillo blanco. "Para mí el entrenador ideal para el Real Madrid era Xabi Alonso, el entrenador perfecto, siempre dándole una continuidad y una confianza. Volvería a ficharle", ha opinado.

Casillas ha defendido que Alonso tuvo "éxito" en el Bayer Leverkusen, con el que conquistó la Bundesliga y construyó un sistema de juego "bastante bueno". No obstante, el campeón del mundo ha insistido en que las decisiones en los banquillos deben analizarse siempre en función de los resultados y de la evolución de los proyectos.

"Cuando se toman decisiones, no salió bien la cosa, igual que otras veces. Hay que analizar también, por ejemplo, cuándo se tomó la decisión de destituir a Rafa Benítez, y luego cómo salió todo (sustituido por Zinedine Zidane y campeón de Europa). Es el resultado del día a día lo que marca un poco el fútbol", ha apuntado.

Casillas ha defendido además que el fútbol atraviesa ciclos naturales de éxito y dificultad: "En el fútbol todo tiene su momento, todo está en ciclos. Igual que vienen épocas de éxitos, como ha tenido el Madrid en temporadas anteriores, ahora toca vivir una etapa más complicada".