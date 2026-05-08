Un Espanyol al límite se la juega en la caldera del Sevilla: "Dentro estamos convencidos de que nos salvaremos"

La desastrosa racha de 2026 ha llevado al Espanyol a una situación límite a cuatro jornadas del campeonato. Es cierto que aún quedan equipos por debajo, pero el colchón generado durante la maravillosa primera vuelta ha llegado a su fin. A tres puntos del descenso y con un duelo directo en la caldera del Sevilla, no queda margen de maniobra. El equipo de Manolo González afronta este sábado una final con todas las letras para escapar de la rampa que conduce a Segunda.

Después de 17 jornadas sin ganar, récord histórico de la Liga desde el inicio del año natural, el cuadro perico se ha complicado muchísimo la vida. Otra derrota resultaría devastadora, no solo en términos de clasificación, sino también en el plano emocional. Un triunfo, en cambio, espantaría los fantasmas y dejaría a los pericos en disposición de sellar el objetivo el próximo miércoles en casa ante el Athletic.

El empate sería un mal menor y más de un perico lo firmaría ya: dejaría al Sevilla por debajo en la tabla y valdría para ganar el average particular, ya que los andaluces cayeron en Cornellà en la jornada 13 (2-1). A estas alturas, todos los detalles importan.

Pugna por Monchi

"Es un duelo muy importante y estamos confiados en hacer un buen partido. Llegamos fuertes, aunque la situación haya empeorado. Dentro estamos convencidos de que nos salvaremos, igual que sabíamos que subiríamos. Merecemos más de lo que tenemos", apuntó Manolo González este viernes.

Por si faltaba algo de morbo en una cita ya de por sí volcánica, el club perico y el andaluz pugnan por Monchi como futuro director general deportivo, un pulso que está decantado hacia los catalanes. Si el Espanyol sigue en Primera, el arquitecto del mejor Sevilla de la historia apunta a la entidad blanquiazul como relevo de Fran Garagarza.

El Sevilla ha preparado el choque como merece la ocasión. Después de tumbar el lunes pasado a la Real Sociedad y salir de la zona de descenso, el bloque de Luis García Plaza aspira al segundo triunfo seguido en el Pizjuán para rebasar a los pericos. Le espera una encerrona de manual a los blanquiazules, que sumaron sus dos últimas victorias lejos del RCDE Stadium: en Getafe y en San Mamés, ambas en el ya lejano diciembre.

"Metidos en el fútbol"

"Hay que estar metidos en el partido, en el futbol. No hay que perder los papeles ni entrar en historias que no son del juego. Debemos aprovechar el ambiente para darle la vuelta a la situación. No podemos darle vida al Sevilla. Que se la ganen. Es un duelo con presión y tensión, pero para los dos equipos", agregó el técnico perico, consciente de que un triunfo allanaría totalmente el objetivo. "Tenemos muy claro que venciendo damos un paso adelante casi definitivo. Saldremos a ganar, no contemplamos otro escenario".

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Después del Pizjuán, quedarán tres citas para los pericos, que recibirán al Athletic en la jornada intersemanal, viajarán a Pamplona para medirse con Osasuna y cerrarán el curso en Cornellà contra la Real Sociedad, que no se jugará nada en el episodio final. "Toca Sevilla ahora. La salvación ahora mismo es como un playoff entre diversos equipos y estamos segundos empatados con el Valencia", concluyó Manolo.