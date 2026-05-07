El Women Pádel Oysho rompe barreras y reunirá a 700 mujeres en tres clubs de Barcelona

Mujeres, deporte y empoderamiento son tres conceptos que reúnen anualmente a cientos de mujeres, más de 700 solo este fin de semana, según ha confirmado la organización, en el torneo de pádel amateur femenino por excelencia: el Women Pádel Oysho. La cita vuelve a Barcelona una vez más y ha presentado su próxima edición que tendrá lugar en tres clubs de la ciudad de forma simultánea desde este viernes al domingo en la Casa Cupra Raval de Barcelona. La presentación del hito contó con la presencia de grandes figuras del pádel como la seleccionadora italiana de pádel Marcela Ferrari y deportistas de otras disciplinas como la exnadadora olímpica Thais Henríquez.

El torneo de este fin de semana se jugará simultáneamente en el Real Club de Polo de Barcelona, Club Esportiu Laietà y Artós Sports Club y dará cita a más de 700 jugadoras de pádel no profesionales con distintos niveles. La prueba, una de las más esperadas del calendario nacional, será la segunda parada en la capital catalana del torneo y contará nuevamente con el apoyo de marcas como Prensa Ibérica, Cupra, Cum Laude o Marti Derm y referentes deportivos de primer nivel.

Crecimiento espectacular del pádel

“Cuando empecé en el pádel tenía referentes vinculados al mundo del deporte pero cada vez hay más. Ver las inscripciones y que cada vez más gente importante apoya el pádel es un honor, así como vivir desde dentro su crecimiento de una forma tan espectacular”, resumió la seleccionadora italiana, Marcela Ferrari. “Saber que a diario hay mujeres que entran en una pista de pádel por primera vez es sensacional”, añadió la que fuera entrenadora de Belasteguín.

De hecho, el torneo amateur, que nació con la intención de crear un espacio para las mujeres que querían jugar al pádel de forma no profesional, ha experimentado un crecimiento brutal en los últimos años, consiguiendo un gran hito como este torneo multitudinario en tres clubs con cientos de jugadoras.

En esa línea, la doble medallista olímpica Thais Henríquez ha destacado la importancia de que iniciativas como el Women Pádel Oysho patrocinado por Prensa Ibérica den espacio a las mujeres para reforzarse y conseguir “romper barreras”. “En realidad, como deportista olímpica, lo que me ha proporcionado el deporte más allá de llos títulos es entender que los límites estaban en mi mente y eso es crucial para las mujeres”, explicó la exnadadora.

Empoderamiento femenino con el deporte

“Atravesar limitaciones que creía imposible y hacerme más capaz empoderándome siguiendo mi propio camino es una de las principales enseñanzas que me dio el deporte y por eso es crucial apoyar iniciativas como estas para que las mujeres hagan deporte”, sentenció la exnadadora.

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El torneo, que tuvo su primera edición en el año 2018 como una prueba, cuenta ya con nueve citas en el territorio español y una voluntad más que real de expandirse a otros países. Además, la cita barcelonesa es una de las nueve citas del circuito nacional destinado a las jugadoras amateurs mayores de edad en el que no es necesario disponer de licencia federativa. De hecho, como en las anteriores ediciones, no podrán participar las jugadoras que tengan un ranking superior al 100 de Premier Padel ni superior al 15 de la comunidad autónoma correspondiente.