Mundial 2026
Trump, ante los desorbitados precios de las entradas del Mundial: "No las pagaría"
El presidente de EEUU se sorprendió por el precio de las localidades del primer partido del cuadro americano ante Paraguay, pero elogió el éxito comercial del torneo.
Mamdani, el alcalde de Nueva York, se rebela contra los precios de la FIFA para el Mundial
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que "no pagaría" las caras entradas del Mundial de fútbol que comienza el próximo 11 de junio, pero alabó el "éxito comercial" del torneo, según publicó este jueves The New York Post.
En una breve entrevista telefónica con ese diario, Trump reaccionó con sorpresa cuando le dieron a conocer los precios de las entradas del partido de Estados Unidos contra Paraguay del 12 de junio en Los Ángeles, situadas a partir de 1.000 dólares.
"No sabía esa cifra (...). Decididamente me gustaría estar ahí, pero tampoco lo pagaría, si le soy honesto", respondió el mandatario republicano, que expresó inquietud por la accesibilidad del evento para sus votantes.
Reventa a dos millones para la final
"Si la gente de Queens y Brooklyn y toda la gente que ama a Donald Trump no puede ir, estaría decepcionado, pero, ya sabe, al mismo tiempo, es un éxito increíble (...). Me gustaría que la gente que me votó pueda ir", añadió Trump, que sugirió que "estudiará" el asunto.
Pese a criticar los precios, que en algunos casos de reventa llegan a alcanzar dos millones de dólares para la final, el magnate inmobiliario de Nueva York alabó a la FIFA por vender un "récord" de cinco millones de entradas del torneo y lo consideró "extremadamente exitoso".
Los precios disparados de las entradas de reventa de Estados Unidos siguen causando polémica, aunque la FIFA insiste en la 'ley del mercado dinámico', que permite ajustar los precios a la demanda.
- Mourinho pide a Florentino la cabeza de Pintus en una conversación por videollamada para regresar al Real Madrid
- Mapi León comunica al Barça que se marcha este verano
- Tebas cierra la OTT de LaLiga siete años después de su lanzamiento
- Otra pelea entre Tchouameni y Valverde acaba con el segundo en el hospital con una brecha y el Madrid abriendo expediente a ambos
- Carreras confirma que Rudiger le abofeteó en el vestuario: 'Fue un asunto aislado sin importancia que ya está resuelto
- La Pista de Gel del Barça se abre este miércoles
- Batallas campales en París tras la victoria del PSG dejan 127 detenidos y decenas de heridos: uno de ellos de gravedad por mortero de artillería
- La RFEF inhabilita a Piqué durante dos meses por amenazar a un árbitro