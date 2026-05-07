El Tour modifica su segunda etapa para evitar Collserola por el brote de peste porcina

La segunda etapa del Tour de Francia 2026, con salida en Tarragona y llegada a Barcelona el domingo 5 de julio, modificará parte de su recorrido para evitar el paso por el Parc de Collserola, actualmente sujeto a restricciones por el brote de peste porcina africana.

El cambio, solicitado por la Generalitat de Catalunya y consensuado con la organización del Tour, busca impedir el acceso al medio natural en la zona restringida y garantizar la presencia de público en todo el trazado. A la altura del kilómetro 123, una vez los ciclistas lleguen a Molins de Rei, la carrera continuará por la N-340 hasta la plaza Espanya, donde enlazará con el recorrido original.

La modificación, que ya adelantó EL PERIÓDICO la pasada semana, reducirá la etapa de los 182,4 kilómetros previstos inicialmente a 168,4. Además, ampliará el paso por Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat y Sant Just Desvern, e incorporará el recorrido por L’Hospitalet de Llobregat y Esplugues de Llobregat.

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Con esta decisión, las administraciones y la organización priorizan mantener el máximo posible del trazado previsto, facilitar la presencia de espectadores y respetar las restricciones vigentes en Collserola para evitar la expansión del virus entre jabalíes. La peste porcina africana no afecta a las personas, pero tiene un fuerte impacto sanitario, económico y comercial en el sector porcino.