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Ciclismo

El Tour modifica su segunda etapa para evitar Collserola por el brote de peste porcina

La peste porcina pone en riesgo el paso del Tour por Collserola

TOURMALET (FRANCIA), 08/09/2023.- El español Enric Mas, de Movistar, en el descenso del Col d'Aubisque durante la 13ª etapa de la Vuelta Ciclista a España entre Formigal y el Col du Tourmalet, de 134,7 km, este viernes. EFE/Manuel Bruque

TOURMALET (FRANCIA), 08/09/2023.- El español Enric Mas, de Movistar, en el descenso del Col d'Aubisque durante la 13ª etapa de la Vuelta Ciclista a España entre Formigal y el Col du Tourmalet, de 134,7 km, este viernes. EFE/Manuel Bruque / Manuel Bruque

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La segunda etapa del Tour de Francia 2026, con salida en Tarragona y llegada a Barcelona el domingo 5 de julio, modificará parte de su recorrido para evitar el paso por el Parc de Collserola, actualmente sujeto a restricciones por el brote de peste porcina africana.

El cambio, solicitado por la Generalitat de Catalunya y consensuado con la organización del Tour, busca impedir el acceso al medio natural en la zona restringida y garantizar la presencia de público en todo el trazado. A la altura del kilómetro 123, una vez los ciclistas lleguen a Molins de Rei, la carrera continuará por la N-340 hasta la plaza Espanya, donde enlazará con el recorrido original.

La modificación, que ya adelantó EL PERIÓDICO la pasada semana, reducirá la etapa de los 182,4 kilómetros previstos inicialmente a 168,4. Además, ampliará el paso por Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat y Sant Just Desvern, e incorporará el recorrido por L’Hospitalet de Llobregat y Esplugues de Llobregat.

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Con esta decisión, las administraciones y la organización priorizan mantener el máximo posible del trazado previsto, facilitar la presencia de espectadores y respetar las restricciones vigentes en Collserola para evitar la expansión del virus entre jabalíes. La peste porcina africana no afecta a las personas, pero tiene un fuerte impacto sanitario, económico y comercial en el sector porcino.

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