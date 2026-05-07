Pleno de entrenadores españoles y formados en el Barça en las finales de Champions por primera vez en la historia

Por primera vez en la historia habrá pleno de entrenadores españoles en las dos finales de la UEFA Champions League. En la competición femenina, Pere Romeu y Jonatan Giráldez se verán las caras como técnicos de FC Barcelona y Olympique de Lyon el próximo 23 de mayo en Oslo. En la categoría masculina, serán Luis Enrique y Mikel Arteta los dos representantes españoles en los banquillos de Paris Saint-Germain y Arsenal, cuando los dos finalistas se midan en Budapest el 30 de mayo. Nunca antes se había dado esta circunstancia en los banquillos, en ninguna de las dos competiciones. Además de compartir nacionalidad, los cuatro se han formado en las categorías inferiores del FC Barcelona.

Repetir o sorprender

Luis Enrique ha sido el último en llegar a la cita tras el derrotar al Bayern en el global este miércoles (6-5), pero es el que más éxito ha saboreado en su carrera de los cuatro. En su palmarés personal figuran dos Champions, una en 2015 con el Barça y la otra en 2025 con el PSG, además de cuatro títulos de liga, dos en cada país. El técnico gijonés de 55 años debutó con el club de su tierra en su época como jugador y vistió la camiseta de Barça y Madrid. Como entrenador, empezó en el Barça B antes de pasar por Roma y Celta. Ocupó el banquillo del primer equipo del FC Barcelona entre 2014 y 2017 antes de ser nombrado seleccionador de España. Después del Mundial de 2022, tomó las riendas del PSG para convertirlo en un auténtico equipo de autor, campeón y otra vez finalista.

Luis Enrique y Mikel Arteta en la ida de semis de Champions, 2025. / MOHAMMED BADRA / EFE

La situación es completamente distinta para Mikel Arteta, que sueña con brindar la primera Champions al Arsenal tras llegar a la segunda final después de 20 años. No lo consiguieron los invencibles de Thierry Henry y Arsène Wenger cuando perdieron frente al Barça de Rijkaard y Ronaldinho en 2006, y ahora el técnico vasco busca venganza mientras compagina la lucha por la Premier. La temporada pasada cayó eliminado en semis contra el PSG de Luis Enrique, y lleva tres temporadas seguidas quedándose corto en Inglaterra. El conjunto gunner depende de sí mismo para levantar el título de liga por primera vez en 22 años, y en su ruta a la final de la Champions se ha impuesto a Bayer Leverkusen, Sporting Portugal y Atlético de Madrid.

Aprendiz contra mentor

Tras eliminar al Bayern en semis (5-3) al igual que 'Lucho', Pere Romeu podría llegar y besar el santo como lo hizo Luis Enrique en la temporada 2014/2015 con el Barça masculino: ganar la Champions en su temporada de debut como primer entrenador. Nacido en Barcelona el año 1993, es el más joven de los cuatro con dos años de diferencia respecto a Giráldez, su antecesor. Antes de dar el salto al fútbol femenino, trabajó entre 2017 y 2020 en las categorías inferiores masculinas de La Masia, donde entrenó a jugadores como Gavi. En 2020 se marchó a Rumanía antes de regresar al Barça en 2021 para ejercer de mano derecha de Jonatan Giráldez hasta 2024. Ahora podría terminar un año de fábula dándole una lección al que fue su mentor, al igual que Arteta con Guardiola en la Premier.

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Pere Romeu durante la ida de semis contra el Bayern. / ANNA SZILAGYI / EFE

Como técnico del Lyon, Giráldez aspira a convertirse en el único entrenador en ganar la Champions femenina tres veces, y el primero en conseguirlo con dos equipos diferentes. Tras levantar el trofeo de la Champions en 2022 y 2023 con el Barça, se marchó al Washington Spirit de EEUU para una temporada, antes de regresar a Europa el pasado verano y llevar al Lyon a la final contra su ex equipo. Formado como jugador en La Masía, se convirtió en el asistente de Lluís Cortés tras haber trabajado como entrenador de las categorías inferiores del Espanyol y de la Federació Catalana de Futbol. Después de conquistar el triplete en la temporada 2020/21, asumió el cargo de entrenador principal, ganando la liga en sus tres temporadas al frente del equipo.