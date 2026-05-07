Niklas Süle se retira a los 30 años tras una carrera lastrada por las lesiones: "Entré en la ducha y lloré durante 10 minutos"

Campeón de la Champions en 2020 y ganador de cinco títulos de Bundesliga con el Bayern, el defensor alemán Niklas Süle ha anunciado que se retira del fútbol profesional a los 30 años, después de sufrir dos roturas de ligamento cruzado anterior. El actual central del Borussia Dortmund ha confirmado que colgará las botas a final de esta temporada 25/26 después de sufrir una lesión de rodilla en el partido contra el Hoffenheim del pasado 18 de abril. Aunque finalmente evitó una tercera rotura en la rodilla, ha preferido terminar su carrera para evitar nuevas lesiones.

En el podcast Spielmacher, el central desveló cuál había sido su reacción previa a conocer el diagnóstico final: "Cuando el médico me hizo la prueba del cajón que se usa para comprobar si hay una posible rotura de ligamentos en el vestuario del Hoffenheim, al ver que el fisioterapeuta negó con la cabeza, y que el fisioterapeuta también la hizo sin sentir ninguna resistencia, entré en la ducha y lloré durante diez minutos. En ese momento, de verdad pensé que se me había roto."

Tras someterse a ulteriores pruebas médicas, descubrió que no había sufrido otra rotura, pero tenía asumido que se iba a retirar: "Cuando me hicieron la resonancia magnética al día siguiente y recibí la buena noticia me quedó clarísimo que todo había terminado. No podía imaginar nada peor que estar ilusionado con el futuro, ser independiente, irme de vacaciones, pasar tiempo con mis hijos, y luego tener que aceptar que me había roto el ligamento cruzado por tercera vez.” Su primera rotura de ligamento cruzado fue en la temporada 2014-15 con el Hoffenheim, y la segunda en octubre de 2019 con el Bayern de Múnich.

Carrera lastrada

Los problemas físicos han lastrado la carrera del defensor alemán desde su debut con el primer equipo del Hoffenheim a los 17 años. Ahora su último partido como jugador profesional podría ser precisamente donde debutó, aunque desde el club todavía conservan alguna esperanza que se pueda despedir de su actual afición, en el Signal Iduna Park. El entrenador del BVB, Niko Kovač, ha anunciado que utilizarán la última sesión de entrenamiento del jueves para comprobar si Süle está en condiciones de jugar el último partido en casa de la temporada contra el Eintracht Frankfurt el viernes por la noche.

Niklas Süle defiende a Kylian Mbappé en el Bernabéu, 2024. / JUANJO MARTIN / EFE

Si Niklas Süle consigue vestirse de corto una vez más antes de que se le acabe el contrato este verano, alcanzaría los 300 encuentros en la Bundesliga. Desde su fichaje por el Dortmund en 2022, el central solo ha jugado 67 partidos en liga, 25 en las dos últimas temporadas. En la temporada 22/23 se quedó a las puertas de ganar la Bundesliga, pero el Dortmund empató el último partido de liga y se la llevó el Bayern. Süle marcó el 2-2 contra el Mainz, pero no fue suficiente. Formó parte del equipo que alcanzó la final de la Champions al año siguiente, pero tampoco pudo celebrar tras perder 2-0 frente al Real Madrid.

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Buenos recuerdos

A pesar de sus los malos momentos, tanto a nivel personal como colectivo, Süle le guarda mucho cariño a su último club: "Cuando recuerdo mis cuatro años en Dortmund, hubo muchísimos momentos que disfruté de verdad. Las bromas en el vestuario, el estadio... ¡Estamos hablando de 80.000 personas! Los aficionados siempre me recibieron con los brazos abiertos. Voy a echar mucho de menos esa época. Me sentía como en casa aquí". Süle también llegó a disputar 49 partidos con la selección alemana, participando en el Mundial de 2018 y 2022.