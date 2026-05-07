Un homenaje a Ballesteros, Ferrero encima de su nuevo pulilo y un sudafricano que se sale: así ha sido el estreno del Estrella Damm Catalunya Championship de golf

Javier Ballesteros no necesita que jure sobre una biblia que su padre era el Severiano más famoso que ha conocido este mundo. El parecido es obvio. Javier recorrió las instalaciones del Real Club de Golf El Prat este jueves hablando de él, del progenitor que perdió hace justo 15 años y también del pionero que perdió el mundo del golf.

En este campo se disputaba el Open de España de 2011 cuando su fallecimiento conmocionó el desarrollo del torneo. Ahora que hasta el domingo es escenario del Estrella Damm Catalunya Championship, el primero de la temporada en Europa del circuito DP World Tour, un homenaje medido, respetuoso, nada recargado se llevó a cabo con la participación del mayor de los tres hijos del icónico golfista.

Imagen del Real Club de Golf El Prat, en la primera jornada del Estrella Damm Catalunya Championship. / Jordi Cotrina

A Seve se le atribuyó la responsabilidad y el mérito de que la primera Ryder Cup europea saliera de las islas británicas y fuera a parar a Valderrama en 1997. El campeonato en el Real Club de Golf El Prat es el primero de los cinco -uno cada año- que se jugarán en Catalunya antes de la Ryder Cup de 2031 en Camiral, en la provincia de Girona, y comenzó con ese homenaje al cántabro. De una Ryder a otra, con Seve como fino hilo conductor.

Este jueves se dijo de él, en un texto leído por Miguel Vidaor, director del torneo, que fue "el hombre que forjó el golf europeo"; "un auténtico pionero que redefinió los límites de lo posible con sus victorias, su imaginación, su valentía y su fe", y que "se convirtió en el alma de Europa en la Ryder Cup". El hijo de Ballesteros comentó después que le parecía "muy bonito" que aún se le recordara pese a todos los años que han pasado desde su muerte y que "estaría muy orgulloso de que la Ryder Cup volviera a España".

Iba Javier vestido con un polo blanco y un pantalón azul marino, indumentaria identificada a su padre en momentos de gloria. Muchísimos jugadores salieron con la misma combinación cromática. Formaba parte del tributo. Como las diferentes imágenes suyas que presidían la salida de un par de hoyos.

El entorno de Ayora

Ganador de dos Másters de Augusta, tres Abiertos Británicos y cuatro Ryder Cup, Ballesteros puso fin a su carrera en 2007, aquejado de un frustrante dolor crónico de espalda y lejos del nivel de juego que le hizo mundialmente famoso en los años 80 y 90. En octubre de 2008 se le detectó un tumor cerebral que lo llevó cuatro veces al quirófano. Murió en 2011 a los 54 años de edad.

Nadie de los que participan en esta primera cita de la llamada Road to Ryder 2031 es capaz de arrastrar las multitudes de Ballesteros. Es evidente. Aun así, tuvo buen seguimiento de aficionados la vuelta de Pablo Larrazábal, jugador del club, y también Ángel Ayora, un malagueño de 21 años del que se habla mucho. Su driver es potentísimo y su entorno, también.

Kota Kaneko golpea desde el ‘tee’ del hoyo 10 junto a una foto de Seve Ballesteros en el día que se inicia el Estrella Damm catalunya Champioship de golf y se rinde homenaje al jugador cántabro en el RC Golf El Prat, cuando se cumplen 15 años de su muerte. / JORDI COTRINA / EPC

Su representante es precisamente Javier Ballesteros y este año fichó como entrenador mental al extenista Juan Carlos Ferrero poco después de su ruptura con Carlos Alcaraz. Del tenis al golf. Ferrero siguió a su pupilo a pie de campo con sus dosis visibles de nervios. Prefirió no mirar algún putt, como Hansi Flick cuando se niega a mirar el lanzamiento de penaltis, y apretó el puño al oír el estruendo del público celebrando el acierto en el hoyo. Acabó Ayora con -3, lejos del liderato. La semana que viene jugará su primer 'major', el PGA Championship.

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Encabeza la tabla tras la primera jornada el sudafricano Shaun Norris, que se salió. Acabó con -8. El español mejor clasificado es por ahora el asturiano Iván Cantero, con -4. Quedan tres días más de golf de alto nivel.