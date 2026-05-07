El Espanyol negocia el fichaje de Monchi como manager general deportivo en un acuerdo vinculado a la permanencia en Primera

Aún persiste la leyenda alrededor de la figura de Ramón Rodríguez Verdejo, conocido como Monchi desde sus tiempos como portero del Sevilla. En su etapa como director deportivo, se labró una fama que todavía dura como gran constructor de proyectos deportivos, obteniendo sus mejores éxitos al frente del club de su vida. Comprar barato y vender caro con títulos de por medio (en el recuerdo, las plusvalías obtenidas en su día por Dani Alves, Ivan Rakitic o Jules Koundé). Ahora, Alan Pace, propietario del Espanyol, se ha fijado en Monchi para que sea su manager general deportivo. Las negociaciones no están cerradas y el acuerdo está vinculado a que el equipo blanquiazul logre la permanencia en Primera.

Según avanzó Mundo Deportivo, Monchi ha dado el visto bueno al acuerdo. Pero no está todo cerrado. En la ecuación permanece el Sevilla, pendiente de la compra por parte del grupo inversor en el que está involucrado Sergio Ramos, y donde Monchi siempre mantiene un ojo. Lo que sí parece haber arrancado el que también fuera director deportivo de la Roma y el Sevilla es conservar su puesto como presidente del San Fernando 1940, club que él mismo refundó tras su desaparición y que juega en la Segunda Provincial Andaluza.

Crisis de resultados

Con el Espanyol inmerso en una grave crisis de resultados, sin haber ganado un solo partido desde que comenzara 2026 y con los puestos de descenso a sólo tres puntos, Alan Pace intenta dar una vuelta al club de cara a la próxima temporada. De hecho, este sábado se enfrentan los blanquiazules en el Pizjuán a un Sevilla que también lucha por salvarse de la quema. Mientras, Fran Garagarza, todavía director deportivo aunque de baja médica tras el infarto sufrido el pasado mes de noviembre, se mantiene a la expectativa.

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El propio Monchi acudió el pasado domingo al RCDE Stadium en el encuentro frente al Real Madrid. Se ubicó en uno de los palcos privados del estadio de los que dispone Alan Pace.