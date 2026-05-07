Las dudas de los futbolistas con las apuestas: "¿Mi abuelo puede echar la quiniela?"

En este tramo final de temporada, al departamento de Integridad de LaLiga se le acumula el trabajo. Es la época del año en la que se concentra un mayor riesgo de comportamientos anómalos entre los protagonistas de la competición, con especial foco en quienes llegan a estas alturas sin grandes objetivos clasificatorios. Y no, los maletines ya no son el foco de la preocupación, sino más bien las apuestas deportivas.

Los futbolistas profesionales ya sabes que ellos no pueden apostar a las competiciones en las que participan. Ni en los partidos de su equipo, ni en el de otros, tampoco sus familiares y personas más cercanas pueden hacerlo. Pero algunas dudas permanecen.

Charlas en todos los vestuarios

"Nos trasladan muchas cuestiones. Muchas de ellas en el propio césped, antes de los partidos, cuando nos ven por ahí. Una de las más clásicas es si su abuelo puede echar la quiniela", explica Pedro Varas, uno de los responsables del equipo de Integridad de LaLiga. La respuesta, por cierto, es que es mejor que no lo haga.

La patronal tiene desde hace años un programa para preservar la integridad de la competición que incluye charlas en todos los vestuarios de Primera y Segunda. Hay al menos una al año a cada plantilla. Al final de las temporadas, se incide en los mensajes a todos los de Segunda y algunos de Primera, según explica Iñaki Arbea, director de Integridad de la institución. Generalmente, ese "repaso" se realiza solo con capitanes y entrenadores, buscando su implicación en esta faceta.

El caso de Kike Salas

En paralelo, se realiza un trabajo de monitorización junto a casas de apuestas y otros agentes. En lo que va de temporada, se han investigado seis situaciones potencialmente anómalas, todas ellas en categorías no profesionales. En Primera y Segunda, nada desde el famoso caso de apuestas en tarjetas amarillas del jugador de Sevilla Kike Salas, todavía pendiente de resolución judicial. Es, de hecho, la única alerta de este tipo desde al menos 2018.

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"Esas charlas te acojonan. Sales de ellas analizando todo lo que haces tú, lo que hace tu familia. Igual abriste una cuenta de apuestas con un amigo que tienes por ahí abandonada y te asustas. O tienes más cuidado a la hora de decirle a un amigo o un familiar que un compañero está lesionado. O que tú mismo lo estás", explica un exfutbolista que estuvo en muchas de esas reuniones con los oficiales de Integridad de LaLiga.