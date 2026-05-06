Estas son las actividades y pilotos confirmados en el 'fan festival' de MotoGP en Plaza Catalunya

La Plaza Catalunya de Barcelona se convertirá el próximo miércoles 13 y jueves 14 en el epicentro mundial del universo MotoGP con la inauguración del primer 'fan fest' del campeonato de motociclismo con motivo de la 35ª edición de la cita mundialista en el Circuit de Barcelona-Catalunya. En dos días, el recinto ofrecerá de forma gratuita conciertos y actividades que pretenden abrir el deporte de las dos ruedas a nuevos públicos desde ámbitos como los videojuegos, los simuladores y las exhibiciones.

En una presentación que tuvo lugar este martes en el Recinte Modernista de Sant Pau, el Govern anunció que el Gran Premio este año contará con una gran novedad: el MotoGP Fan Fest Barcelona. Esta propuesta abierta a la ciudadanía que trasladará el ambiente del Gran Premio al centro de la ciudad se convertirá en un punto de encuentro para los aficionados, con actividades, música, programas en directo y experiencias vinculadas al Mundial, pensadas para todos los públicos.

Uno de los momentos más destacados será el Meet the Riders, previsto para la tarde del miércoles 13, que reunirá a algunas de las grandes figuras del campeonato. Participarán el vigente campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez; el subcampeón, Álex Márquez; y otros nombres destacados como Pedro Acosta, Álex Rins y Joan Mir. Todos ellos compartirán escenario con los aficionados en un encuentro abierto y participativo. También tomarán parte pilotos de Moto2 y Moto3, ampliando la presencia del Mundial en esta iniciativa.

Por el momento, no se ha confirmado todavía qué grupos actuarán ni qué exhibiciones tendrán lugar en este recinto que abrirá de forma gratuita sus puertas durante dos jornadas en un horario de 12 a 21h, pero sí se especula con la posibilidad de que haya simuladores de motocicletas para poder probar la velocidad en un videojuego y exhibiciones mecánicas.

Actividades en Montmeló

Además del 'fan fest', el Gran Premi en el Circuit de Barcelona-Catalunya volverá a contar con una amplia oferta de actividades complementarias dirigidas a todos los públicos. El programa incluye propuestas ya consolidadas como el Pit Walk, el Open Track, el Hero Walk y la Riders Fan Parade, así como diversas zonas de entretenimiento, entre ellas la Kids Zone, la Green Zone y la Monster Energy Area. Este conjunto de iniciativas permite reforzar el contacto entre los pilotos de MotoGP y los aficionados que siguen el Gran Premio en directo en el trazado catalán.

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Como novedad de esta edición, el Circuit de Barcelona-Catalunya estrenará la Pelouse Jove, un espacio pensado específicamente para acercar el motorsport a las nuevas generaciones. Situada en la curva 4 del circuito, la propuesta combina el seguimiento de la acción en pista con una oferta de ocio complementaria en un entorno dinámico, diseñado para el público joven y con precios accesibles.