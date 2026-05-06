El Rayo Vallecano, la última esperanza española para la quinta plaza de Champions

La eliminación del Atlético en Champions no solo son malas noticias para el club, sino para la liga. Desde que cambió el sistema de la UEFA en 2024, nada ha cobrado más importancia que el rendimiento de sus clubes en Europa. Bajo el nuevo formato, las dos competiciones domésticas con mejor coeficiente a lo largo de las últimas cinco temporadas obtienen un cupo extra para la próxima campaña en Champions. La temporada pasada hubo cinco equipos españoles que lograron su clasificación para la Champions, pero esta temporada podría no ser así en caso de que el Rayo Vallecano pierda su semifinal de Conference League.

Para que España conserve esta quinta plaza, el Rayo tendría que llegar a la final de la Conference, y todavía no ser suficiente. Si Bayern y Friburgo se clasifican para las finales de sus respectivos torneos, será la Bundesliga quien se posicione por delante en el ranking a falta de lo que pudiera ocurrir en las finales. Los de Munich reciben al PSG para la vuelta de semis de Champions tras perder 5-4 en la ida, mientras que el Friburgo necesita remontar el 2-1 en Braga en semis de la Europa League. Al Rayo le toca viajar a Estrasburgo tras cosechar un 1-0 en Vallecas.

Betis, candidato

Si la temporada terminase ahora mismo, el Betis gozaría de esta plaza extra, pues ocupa la quinta posición en liga con seis puntos de ventaja sobre el Celta a falta de cuatro jornadas por disputarse. Diez puntos le separan del Atlético, cuarto, lo que convierte al cuadro andaluz en el principal candidato a llevarse la quinta plaza. El Betis pudo aportar de primera mano al coeficiente, pero cayó frente al Braga en cuartos de la Europa League. El Celta también tuvo la oportunidad de sumar al ránking, pero fue eliminado en la misma ronda contra el Friburgo. Además, el sexto y séptimo clasificados irían a Europa League y el octavo a la previa de Conference League, como el año pasado.

Los jugadores del Betis después de la eliminación frente al SC Braga. / Julio Muñoz / EFE

Mientras que Inglaterra ya ha asegurado matemáticamente la primera plaza extra por tercer año consecutivo, España y Alemania están al acecho de que el otro país tropiece en estas últimas rondas europeas. Tras la derrota de los colchoneros frente al Arsenal (1-0), LaLiga acumula 21,781 puntos por los 21,214 de la Bundesliga. Aunque 0,567 puntos separan a España de su perseguidor en el ránking, Alemania cuenta con ventaja de cara a terminar esta temporada. No solo tiene dos clubes vivos, sino que Bayern y Friburgo están en competiciones que otorgan más puntos en caso de pasar de ronda.

Las cuentas

Si el Rayo gana la vuelta de semis contra el Estrasburgo, el coeficiente de España subiría hasta los 22,094 puntos. Si ambos alemanes ganan y pasan, sumarían 22,143 y se quedarían con la quinta plaza de forma momentánea. Si los tres equipos llegasen a las finales, España necesitaría que al menos uno de los alemanes perdiera y el Rayo ganara. Esto se debe a que cada victoria suma 2 puntos, cada empate uno y cada derrota cero, pero hay que tener en cuenta que todos los puntos se dividen por el número de equipos clasificados, y en ese apartado también tiene ventaja la Bundesliga.

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Luis Diaz celebra el cuarto gol del Bayern en la ida de semis contra el PSG. / FRANCK FIFE / AFP

En el cómputo global, España tiene 174.250 puntos y 8 clubes. Alemania suma 148.500 puntos de 7 clubes. Tras la división pertinente, se queda en los ya mencionados 21,781 y 21,214 después de la eliminación del Atleti y antes del partido del Bayern. En resumen, la quinta plaza de España en la Champions League se confirmará esta misma semana si el Rayo Vallecano llega a la final de la Conference League y el PSG vence al Bayern de Múnich o el Braga vence al Friburgo. Si el Rayo pierde en Estrasburgo y no alcanzan la final, La Liga necesitará que ninguno de los dos representantes de la Bundesliga pase a la final, puesto que un simple empate en la final de Bayern o Friburgo (llegar a penaltis) le daría la quinta plaza a Alemania.