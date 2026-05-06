Jordi Alba volvió a reencontrarse con la afición azulgrana en pleno corazón de Barcelona para inaugurar en el Espai Movistar, ubicado en la Plaça Catalunya de Barcelona, el Estadio Movistar LALIGA. El exjugador del FC Barcelona y embajador de LALIGA acudió este martes al Estadio Movistar LALIGA donde firmó autógrafos durante más de una hora ante numerosos seguidores.

El espacio, abierto hasta el 9 de mayo, ofrece una experiencia gratuita que combina fútbol, tecnología y entretenimiento. Los aficionados podrán participar en juegos futboleros, llevarse regalos y vivir una experiencia inmersiva dedicada a ELCLÁSICO.

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Jordi Alba inaugura en Barcelona el Estadio Movistar LALIGA / joma

La iniciativa, impulsada por LALIGA y Movistar, busca acercar la pasión del fútbol a los seguidores más allá de los estadios. En sus tres temporadas anteriores ya ha reunido a más de 250.000 asistentes, consolidando las tiendas Movistar como punto de encuentro entre fans y protagonistas del fútbol español.