Ibon Navarro, técnico de Unicaja ante la Liga de Campeones en Badalona: «Podemos ser los menos favoritos ahora, pero sabemos cómo es una Final Four»

El Unicaja, tras el «medio partido» jugado el pasado sábado en Badalona, ya pone su foco en la Final Four de la BCL, que arrancará este jueves en el Olímpic, con la semifinal frente al AEK.

Antes de ponernos en «modo Final Four» de la BCL, ¿qué le pareció todo lo que ocurrió este pasado sábado en el Olímpic de Badalona. ¿Alguna vez había vivido algo similar en su carrera deportiva?

No... a todos los niveles. Surrealista. Creo que no debería haber empezado el partido conociendo los riesgos.

Bueno, ahora toca aparcar la Liga Endesa y pensar en la competición FIBA. Otra vez el AEK de Atenas en el camino del Unicaja...

Otra vez... Es mi quinta Final Four y es la tercera vez que juego contra ellos en semifinales.

¿Le sorprendió la eliminación del Joventut contra los griegos en ese play off de cuartos de final tan equilibrado?

Hasta cierto punto. Creo que las lesiones de Tomic y Birgander condicionaron mucho ese cruce del play off. Nunca sabremos lo que habría pasado si hubiesen estado disponibles. Eso ya es basket ficción. Pero es innegable que Tomic es un jugador muy condicionante en el juego del Joventut.

Unicaja, AEK, La Laguna y Rytas. ¿Están los mejores equipos de esta BCL 2025/2026 en la Final Four de Badalona?

Hay algunos equipos que se han quedado fuera con un nivel similar a los de los cuatro finalistas. La competición ha sido mejor esta temporada.

¿Qué Unicaja veremos en Badalona: el más sólido de Europa o ese más irregular de la Liga Endesa, al que le está costando sumar victorias?

Evidentemente, me gustaría que el de Europa. Pero está claro que la irregularidad es uno de los debes de este grupo, que se hace más notorio cuando jugamos fuera del Martín Carpena.

Su equipo llega como vigente campeón de las dos últimas ediciones de la Champions de la FIBA, ¿esto es una ventaja competitiva o una presión añadida para sus jugadores?

Esto tiene muy poca importancia porque no somos el mismo equipo de las últimas temporadas. El año pasado sí era una ventaja, por la experiencia adquirida por aquel grupo de jugadores. De hecho, te diría que podemos ser los menos favoritos ahora mismo. Pero sabemos cómo es una Final Four y lo que puede pasar.

Comparado con los tres años anteriores, el camino para el Unicaja hacia Badalona ha sido mucho más empinado. ¿Mérito de los rivales o demérito del propio Unicaja?

Ambas cosas. Este grupo no tiene la base, el poso, el saber estar del Unicaja de años anteriores, que también es algo que se va adquiriendo. Y, seguramente, ni la calidad ni el físico. Eso ha podido hacer que nos haya costado más, también, llegar hasta esta Final Four. Pero como te he dicho antes, el nivel de la competición sigue subiendo y nos hemos ganado nosotros estar aquí por cuarto año seguido.

Están ante la posibilidad de lograr un tercer título consecutivo, algo histórico en la BCL y muy complicado de lograr para cualquier club en cualquier competición. ¿Se habla de ello dentro del vestuario o se evita?

El grupo está en un momento complicado. No hemos sido capaces de gestionar como nos hubiera gustado la vuelta de lesionados, la salida y entrada de jugadores muy importantes a nivel de la estabilidad del juego y las señas de identidad. Creo que ha sido un fallo mío. Las cosas que hemos hecho otros años este año no nos han valido porque tenemos un grupo muy diferente y bastante heterogéneo. Pero, como dices, estamos ante la posibilidad de ganar un título en una temporada 2025/26 llena de obstáculos y problemas, y vamos a ir con mucha ilusión a Badalona para tratar de conseguirlo.

¿Qué diferencia a este equipo del que ganó las dos anteriores Final Four?

Ya te lo he comentado antes. Creo que teníamos un punto de atleticismo y físico mayor que ahora y, sobre todo, el habernos encontrado en situaciones muy exigentes a nivel competitivo, que van curtiendo a un grupo y que les ayuda a tener objetivos y metas colectivas comunes, lo que ayuda mucho a nivel de cohesión al grupo.

Que el Unicaja sea doble campeón de la BCL ¿supone ser el favorito para esta Final Four de Badalona 2026?

Absolutamente no. El año pasado sí creo que éramos favoritos por cuestiones evidentes, que ya te he comentado, y a pesar de que jugábamos contra el anfitrión en semifinales.

El AEK también es un equipo con experiencia en estas fases decisivas de las competiciones internacionales. ¿Dónde cree que puede estar la clave táctica de la semifinal?

Ellos son un equipo con un nivel físico de máxima magnitud. Será importante para nosotros una correcta asignación de marcajes contra jugadores muy difíciles de defender como Gray o Bartley. También el control defensivo sobre Nunnally en momentos claves de partido. Tendrá también importancia para el marcador final del partido la respuesta que podamos dar a sus diferentes variantes defensivas.

Ibon Navarro, con su pizarra, durante la entrevista concedida a este diario. / Álex Zea

¿En qué es mejor el AEK que el Unicaja?

En el físico... y en la experiencia de su entrenador.

Y el Unicaja, ¿en qué es mejor que el AEK?

Seguramente, en jugar cierto tipo de partidos con mucho juego en transición.

Dicen en Grecia que podrían acudir 2.000 aficionados a Badalona. No será como jugar en el Sunel Arena, pero resultaría raro jugar en el Olímpic contra el equipo griego y parecer el equipo visitante, ¿no?

Es una pena que se juegue el primer partido de semifinales un jueves porque hay muchos aficionados nuestros que no pueden ir al ser día laboral.

Este Unicaja, salvo en la Copa de Valencia, ha sabido siempre competir en este tipo de escenarios sin red. ¿Aparecerá ese gen competitivo esta próxima semana en Badalona?

Ojalá. Para lo bueno y para lo malo, somos un grupo demasiado imprevisible. Seguramente, producto de nuestra falta de madurez colectiva, por lo que la ausencia de jugadores como Nihad Djedovic en Badalona es un hándicap importantísimo, por su experiencia y capacidad de liderazgo en momentos difíciles. Los Alberto Díaz, Kendrick Perry, David Kravish y Tyler Kalinoski van a tener que enseñar el camino a sus compañeros en esos momentos difíciles que siempre hay en este tipo de partidos.

En una Final Four, ¿prima más la táctica o la gestión emocional del equipo?

Depende. Si eres favorito para ganar, la gestión emocional y manejar esa presión sí puede ser clave. Cuando no lo eres o no te sientes así, creo que tienes que encontrar herramientas tácticas que igualen las fuerzas con las de tus rivales.

¿Qué tres aspectos del juego van a marcar si Unicaja levanta el título?

La manera en la que combatamos la dureza y el listón físico que ponga el AEK. Sabemos que el arbitraje en BCL es más permisivo con los contactos y tenemos que prepararnos física y mentalmente para esa dureza. Encontrar un punto justo de activación ya que en este tipo de competiciones los nervios y la adrenalina suelen influir negativamente si no están en su justa medida. Y en tercer lugar, la inspiración de algún jugador.

¿Es clave el fondo de armario en un formato tan corto como una Final Four o pesan más las individualidades?

Los jugadores sacan energía de donde no hay en estas citas.

¿Qué jugadores espera que den un paso adelante en esta Final Four?

Me interesa más la respuesta colectiva de mi equipo que cualquier cuestión individual.

En el otro lado del cuadro están La Laguna Tenerife y el Rytas Vilnius de Lituania. ¿A cuál ve más favorito para que se cuele en la finalísima?

No lo sé. Creo que va a ser una semifinal bonita. La experiencia y el básket gourmet de Tenerife contra el ímpetu y la energía lituana.

Si tuviera que definir en una frase qué significa esta Final Four para usted, ¿cuál sería?

Un reto a nivel de gestión mental.

¿Qué le dice a la afición del Unicaja que va a estar en Badalona apoyando al equipo este próximo jueves?

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Lo primero de todo, ¡gracias! Entiendo que esta temporada, viniendo de lo que venimos, no es tan fácil estar con el equipo e ilusionados. A partir de ahí, vamos a intentar dar lo máximo. Sabiendo las dificultades en las que estamos, vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas.