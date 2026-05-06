Frank Porté inicia la temporada con las cosas claras en la Porsche Benelux: "Quiero ganar"

La historia de Frank Porté (Andorra, 2006) recuerda a la del protagonista de la película Gran Turismo en la que un joven consigue convertirse en piloto tras demostrar sus habilidades en un juego. Como en la película, que está basada en hechos reales, el piloto andorrano consiguió dar el salto de los simuladores al pilotaje real. El año pasado debutó en la Porsche Supercup y este año tiene el objetivo más claro que nunca: la victoria.

Este fin de semana tendrá lugar la primera cita de la temporada en el Circuito de Spa-Francorchamps en Bélgica y Frank acude con ganas de demostrar todo lo que ya dejó entrever el año pasado. "El año pasado tuve una muy buena progresión y terminé contento de cómo evolucioné. Al final pude completar la mayoría de objetivos que me planteé, que al final era aprender la nueva categoría, pero es cierto que a pesar de tener ritmo suficiente como para competir por las primeras posiciones generales y el campeonato rookie, a final de año, debido a incidentes de carrera que la mayoría de veces eran externos a mí no conseguí ganar mi categoría. En general me llevé la mayoría de victorias y eso es lo que me anima a creer que este año puedo ser competitivo", afirma el piloto a EL PERIÓDICO.

Subcampeonato de 'rookies'

El pasado año, el andorrano consiguió la mayoría de las victorias entre los novatos y fue considerado uno de los debutantes más competitivos de la parrilla, pero varios accidentes en los que se vio involucrado de forma colateral le hicieron terminar subcampeón de la categoría. "He cogido muchísima experiencia en pista, que es lo que me ha dado más confianza. Al final la categoría era nueva para mí y me faltaba coger ritmo de carrera. Por otro lado, haber vivido situaciones e incidentes en carrera me ha dado tmabién mucha base para poder seguir avanzando y tomar mejores decisiones", asume el piloto.

"Esta temporada quiero intentar ganar y ser competitivo desde el inicio para poder pelear por el campeonato general", afirma con claridad. Este año competirá con un nuevo equipo, NGT Racing, con el que pretende llegar a lo más alto. "Me siento con más confianza. Todavía no he tenido mucho más entrenamiento con el nuevo equipo que los tests oficiales, pero la conexión fue muy rápida y el entendimiento es total. Trabajamos cómodos y me gusta la filosofía de trabajo", sentencia el andorrano.

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