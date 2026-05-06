Empieza el Estrella Damm Catalunya Championship, primera estación hasta la Ryder Cup 2031

El golf de altura regresa a Catalunya. Y ya no se va a ir como mínimo hasta 2031, cuando desembarque ese transatlántico que es la Ryder Cup en el complejo de Camiral, en Caldes de Malavella. El Estrella Damm Catalunya Championship vendría ser el primero de los cinco entrantes antes del plato principal. El entrante se sirve desde este jueves y hasta el domingo en el Real Club de Golf El Prat, al lado de Terrassa. Un torneo para disfrutar.

Es el primero de la temporada en Europa del circuito DP World Tour, antes conocido como European Tour, el cual acaba de fumar la pipa de la paz con Jon Rahm, dicho sea de paso. El seguidor del golf reconocerá muchos de los nombres que concurren. Francesco Molinari, por ejemplo, ganador del British Open en 2018. Pablo Larrazábal, jugador socio del club anfitrión. Gonzalo Fernández-Castaño, Eugenio Chacarra, Rafa Cabrera Bello, Jorge Campillo, Nacho Elvira, Adri Arnaus, Ángel Hidalgo… Hay nivel. No, Rahm no está.

En total están inscritos 24 golfistas españoles. Todos ellos posaron el martes para una foto con voluntad de homenaje. A Severiano Ballesteros, nada menos. De un modo u otro, son todos hijos de su talento y su audacia. Una imagen del jugador de Pedreña presidía la puesta en escena. Murió en 2011 mientras se disputaba un Open de España en este mismo campo. Un 7 de mayo. Como este jueves. Por eso la mayoría vestirá de blanco y azul chillón, esa indumentaria que ha quedado como identificativa de sus grandes éxitos. Y habrá un recordatorio antes del chupinazo de salida.

Es entre esta mirada al pasado, a una figura que ayudó a cimentar el golf en España, y otra al futuro, a una Ryder Cup que devolverá a Catalunya el rango de escenario de grandes acontecimientos deportivos del mundo, que echa a andar en el presente el Estrella Damm Catalunya Championship. El primero de cinco, uno cada año hasta el 2031. Se engloba esta manita de torneos en el llamado Road to Ryder Cup. Reúne la edición inaugural a 156 participantes y reparte 2.750.000 de dólares en premios.

Campo que sabe defenderse

El Real Club de Golf El Prat, sede de 10 ediciones del Open de España y 20 pruebas internacionales, posee un campo estupendo, diseñado por el gran Greg Norman. El recorrido, según explicó el martes Larrazábal, "es muy técnico, no muy largo, pero si lo atacas pone los puntos sobre las íes antes o después. Si el viento sopla el fin de semana y el campo se pone más firme el resultado podría estar entre 14 y 16 bajo par", auguró.

Pablo Larrazábal. / Oficial

Larrazábal estaba contento: “Es la tercera vez en 480 torneos y 18 años de carrera que puedo dormir en casa durante un torneo”, dijo. El barcelonés, de 42 años y muy culé, comentó sentirse satisfecho de su carrera. Cuenta con nueve victorias. “Siempre he dicho que si el Real Madrid tiene 15 Champions yo quiero pasarle". A ver si logra en casa la décima. Faltaría menos para el objetivo. Y a lo mejor luego por la tarde celebrar la conquista azulgrana de la Liga.

Ángel Hidalgo, golfista de Marbella de 28 años, también apoyó la idea de que el campo de El Prat no admite despistes. “Es un señor campo, hay que pegarle muy bien desde el tee. Es un campo justo y el que gane el domingo será el mejor porque no te perdona si fallas, hay que estar muy concentrado". Se esperan buenas entradas de público.