La dieta que ha llevado a Yomif Kejelcha a batir un récord mundial en la maratón de Londres: "Necesitaba llenarse de carbohidratos"

Lo primero que hizo Yomif Kejelcha al cruzar segundo la línea en el histórico maratón de Londres bajando de las dos horas, tan solo 11 segundos detrás del keniano Sabastian Sawe (2 horas, 58 minutos y 55 segundos), fue pedirle perdón a Alfonso Beltrá, CEO de la empresa valenciana Santa Madre que le ha gestionado la nutrición. El atleta etíope, pese a firmar una marca histórica en su debut en la distancia, no consiguió coger un par de bidones con hidratos de carbono, vaciándose de energía en el kilómetro 41.

Además de la revolución tecnológica que suponen las zapatillas de Adidas con las que corrierron Sawe y Kejelcha, tampoco se entiende su hazaña sin la nutrición, "una obra de ingeniería", explicaba Beltrá. El recórdman Sawe ingirió una media de 115 gramos de carbohidratos por hora desde la salida hasta la meta, clave la adaptación para que el estómago fuera capaz de asimilar estas cantidades. Kejelcha, que no pudo coger el último bidón, tuvo un déficit de unos 19 gramos de carbohidratos que sus piernas echaron en falta.

"Tengo que intentar batir el récord"

"No sé lo que es correr un maratón en dos horas", bromeaba el espigado Kejelcha, 1,86 cm y 59,5 kilos, en su visita a La Revuelta. Posiblemente se trate del atleta más versátil, poseedor de las segundas mejores marcas de la historia en 10k, media maratón y maratón, a sus 28 años todavía tiene mucha carrera por delante. "No corro todas las maratones para hacer historia, pero tengo que intentar batir el 1:59. Creo que es posible", le aseguró a Broncano.

La preparación del maratón fue de 11 semanas en el caso del atleta etíope. Y durante ese tiempo estuve todo medido al milímetro, todos sus datos fisiológicos monitorizados: su temperatura corporal, la saturación de oxígeno, las pulsaciones, las kilocalorías... y mucho arroz.

Alfonso Beltrá explicaba en el programa que durante semanas tuvo que comer solo arroz y pollo; solo arroz la noche previa a la carrera para evitar saciarle. El día de la carrera, mientras que el desayuno de Sawe fueron unas tostadas de pan con miel, Kejelcha no ingirió nada sólido, sino un polvo diluido en agua que equivaldría a un plato de arroz de unos 500-600 gramos, ya que necesitaba "llenarse de carbohidratos" pero que el estómago estuviera vacío. Un desayuno que asombró al propio etíope: “¡Este tío está loco!”, expresó.

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“Alfonso, por favor, en dos semanas no me llames ni me controles, necesito ser libre”, le dijo en broma Kejelcha tras el maratón, vida de monje la de los atletas de élite. Y por si no hubiera tenido poco arroz, La Revuelta le regaló varios tuppers de comida española, paella o arroz con leche entre otros. "Me persigue el arroz en todos los países", dijo riendo el atleta, ya visualizando la oportunidad de batir el histórico récord de Sawe.