El Circuit de Barcelona-Catalunya dispara sus ingresos hasta los 46 millones de euros

Buenísimas noticias para el Circuit de Barcelona-Catalunya. El trazado catalán, bajo la gestión de Fira de Barcelona desde inicios de 2025, cerró el pasado curso con cifras económicas de récord que lo consolidan como uno de los motores económicos más destacados en el mundo del motor en nuestro país. Unas cifras conseguidas tras la gran actividad que se desarrolló en pista y la gran cantidad de visitantes que recibió especialmente tras los grandes premios de Fórmula 1 y MotoGP.

Los ingresos se traducen en una cifra de 46 millones de euros, lo que supone un 7% más que el embolsado en el ejercicio de 2024. Más de 653.000 seguidores del mundo del motor visitaron el emblemático e histórico trazado catalán, con el Gran Premio de España de Fórmula 1 como el más multitudinario, con más de 300.000 espectadores en las gradas y la pelousse. Por su parte, el GP de Catalunya de MotoGP acogió 187.086 fans.

Un gran número de visitantes que se respalda con un dato muy curioso; de 365 días que tuvo el año, estuvo operativo en 343 de ellos. En porcentajes, se puede explicar con que se trata de una ocupación de un 94%, la más alta de los últimos diez años. Hubo un total de 106 jornadas de acción en pista en competición, incluyendo competiciones vinculadas a la Fórmula 1, MotoGP y otros certámenes internacionales como las European Le Mans Series.

"Estos resultados confirman el gran trabajo realizado en la gestión de una infraestructura de carácter estratégico para el país. Esto nos hace ser ambiciosos de cara al futuro y, al mismo tiempo, nos compromete a potenciar el rol del Circuit como motor económico y social del territorio y como recinto de referencia internacional", dijo el presidente del consejo de administración de Fira de Barcelona, Pau Relat.

343 días de actividad

Y es que cabe destacar que la unión Fira Circuit se fijó como objetivo el poder ampliar el uso del trazado a otras áreas, como fue el ejemplo de la acogida del Afterlife Festival, un evento de música electrónica que reunió a más de una veintena de artistas y más de 42.000 asistentes durante dos días de evento.

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El reto ahora es seguir creciendo en un contexto de ausencia de la Fórmula 1 cada dos cursos. El trazado catalán amplió su contrato con el Gran Circo hasta 2032, pero acogerá una carrera cada dos años, alternando su plaza en el calendario con Spa-Francorchamps. Por lo tanto, citas como MotoGP o las European Le Mans Series, entre otras, ganarán más peso. Sin duda, una muy buena noticia para los fans del motor en Catalunya.