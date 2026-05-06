Caroline Graham Hansen se lesiona y no volverá hasta la final de la Champions

Malas noticias para el Barça el día que va a levantar el título de liga en el Johan Cruyff. La entidad azulgrana ha comunicado que Caroline Graham Hansen será baja en los próximos partidos por una lesión en el aductor de la pierna derecha. El plan de recuperación la mantendrá fuera de los terrenos de juego durante las próximas jornadas, con el objetivo de poder estar disponible para la final de la Champions League frente al Olympique en Oslo el próximo 23 de mayo, como ha explicado el club.

La máxima asistente de la Liga F (10 en 20 partidos) se perderá los últimos tres partidos de competición, incluida seguramente la final de la Copa de la Reina, donde el Barça se enfrentará al Atlético de Madrid en el Estadio de Las Palmas el próximo 16 de mayo, justo una semana antes de la final de la Champions.

La noruega lidera métricas clave como asistencias y generación de ocasiones, situándose entre las jugadoras más productivas del campeonato. Una campaña en la que, sin necesidad de cifras goleadoras desorbitadas, confirma su rol como uno de los motores ofensivos más fiables del Barça. Sin embargo, dado el momento de la temporada, la pérdida es relativa, a la espera de que pueda reaparecer para las finales donde el equipo se juega la temporada.

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Entrega del trofeo en el Johan

El equipo de Pere Romeu, sin Caro sobre el césped, disputará este miércoles (18:45 h / TV3, Teledeporte y DAZN) la jornada 27 de la Liga F contra el Levante UD en el Estadio Johan Cruyff. El encuentro tendrá un componente especial más allá del resultado. El Johan Cruyff vivirá una tarde de celebración con la entrega del título ante el público culé, en un ambiente festivo que reconoce el apoyo constante durante toda la temporada. Además, el partido estará marcado por la acción conjunta con Spotify, con la presencia destacada de la cantante Olivia Rodrigo como protagonista de la camiseta, que se estrenará en este enfrentamiento.