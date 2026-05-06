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El Barça hunde al Nantes y jugará la Final Four de la Champions por octava vez consecutiva

El cuadro blaugrana defendió el +2 de la ida, ganó por 31-21 y estará en Colonia

N'Guessan celebra el triunfo del Barça frente al Nantes en el Palau.

N'Guessan celebra el triunfo del Barça frente al Nantes en el Palau. / Alejandro García / Efe

David Rubio

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Barcelona
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Ante la mirada del presidente electo Joan Laporta y del mítico Valero Rivera, el Barça superó la férrea resistencia del HBC Nantes para imponerse por 31-21 en un Palau espectacular (30-32 en la ida). El homenaje previo al Valero Rivera jugador acabó en una fiesta total en el Palau que se fraguó desde la defensa, con Aleix Gómez espectacular y con Emil Nielsen magnífico.

La jornada empezó con la trabajadísima clasificación para la cita del Lanxess Arena del todopoderoso Füchse Berlín, que tuvo que recurrir a los penaltis para dejar en la cuneta al One Veszprém que dirige el extécnico azulgrana Xavi Pascual. Tras el 35-34 de la ida, los germanos ganaron por 31-30. Este jueves se dilucidarán los otros dos duelos de cuartos.

Valero Rivera y Joan Laporta, en el palco del Palau en el partido frente al Nantes.

Valero Rivera y Joan Laporta, en el palco del Palau en el partido frente al Nantes. / Valentí Enrich

El Nantes llegó sin complejos y al borde del '4 igualó la eliminatoria (1-3). Con Thibaud Briet imparable, el conjunto galo alternaba ventaja de uno y dos goles (4-6, min. 8:53). Con la 'roca' japonesa Yoshida y la envergadura de Briet, el centro defensivo galo no daba concesiones y Tournat buscó a Blaz Janc para mantener el +2 (6-8, min. 13:26). Ahí fue clave la entrada de Ludovic Fàbregas en defensa y en ataque. ¡Qué bueno es!

El internacional 'bleu' fue cerrando el grifo anotador del Nantes con un trabajo sensacional, muy bien ayudado por Tim N'Guessan y por un Dika Mem cuya entrada fue impresionante, con dos golazos seguidos que equilibraron el marcador (8-8, min. 17:29).

Apagón

Los franceses tan solo anotarían cuatro goles en los últimos 15 minutos del primer tiempo. Mención especial también para un Emil Nielsen de menos a más que se fue al descanso con ocho paradas y un 40%, aunque en el otro lado el exazulgrana Nacho Biosca estaba maravillando con 11 (46%).

El Barça puso la directa desde el 12-12, con otras dos paradas del astro danés y los tantos de un gran Aleix Gómez (cuarto penalti sin fallo), Fàbregas e Ian Barrufet. Al descanso, 15-12 y cinco goles de renta para los de Carlos Ortega después de 30 minutos de gran nivel y de alto voltaje.

El Barça confirmó sus 'poderes' en el inicio de la segunda parte, con cuatro nuevos tantos de Aleix Gómez para irse a ocho y a 100 en la presente Champions (19-15, min. 38:44). Ni la rigurosa exclusión de Barrufet frenó a los azulgranas, que ganaban por seis en el 41' (21-15).

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Con 23-16 y la eliminatoria casi perdida, Gregory Cojean lo intentó con ataque de siete. Fue en vano. Los goles de Aleix Gómez y de 'Barru' a puerta vacía acabaron con el experimento (25-16, min. 45:45). Y la recta final fue un espectáculo, porque el Barça no bajó el pistón y acabó ganando por 31-21 a un rival roto. Otra vez a Colonia y van ocho seguidas.

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