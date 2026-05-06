El Barça estará en Budapest

Escribo estas líneas sin saber aún el resultado entre el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain, y ahora mismo me resulta imposible prever quien se enfrentará al Arsenal en la final de Budapest. El espléndido partido de la ida en París, con esos nueve goles y un espectáculo único, fue sobre todo un homenaje a Johan Cruyff: el profeta holandés solía decir que prefería ganar un partido por 5-4 que 1-0. Por eso creo que, una vez fuera de la ecuación ese Atlético pacato y tacaño de Simeone, la final debería ofrecernos otra gran noche.

De momento, estas semifinales nos dan una perspectiva del fútbol europeo actual. Una primera conclusión es que la sombra de Pep Guardiola es grande. Arteta como entrenador del Arsenal, y Kompany en el Bayern, aprendieron a su lado; Luis Enrique, por su parte, continuó su legado en el Barça y su juego parece una variación Goldberg del mismo tema (e interpretada con el carácter de un Glenn Gould). Luego está la relación dispar de los equipos con sus propias ligas: el duelo Atlético-Arsenal enfrentaba a dos equipos de torneos muy competitivos, donde es raro que el campeón repita, mientras que el Bayern en Alemania y el PSG en Francia son dominadores absolutos (nota mental: debe ser tan monótono ganar siempre la liga, que solo la Champions supone un verdadero reto).

Queda un tercer aspecto nada desdeñable: el dinero invertido en cada plantilla. El Bayern tiene la masa salarial anual más alta de los cuatro (unos 264 millones de euros, por unos 207 de Arsenal y PSG), mientras que el Arsenal y el PSG son los que más han fichado, y más caro, en los últimos años (ambos cerca de 800 millones). La masa salarial de la plantilla del FC Barcelona no dista mucho de la de estos rivales, pero gracias al 'fairplay' financiero (y a la confianza en el plantel) su inversión en fichajes está muy por detrás. Podemos verlo como una excusa para su ausencia en semifinales, pero si nos fijamos en el estilo prefiero pensar —como Hansi Flick— que el equipoestá cerca de ese nivel. Además, siempre podemos pensar que, aunque sea como influencia latente, el estilo del Barça también estará en la final de Budapest.