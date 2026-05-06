El Barça y Alexia celebran la Liga en el Johan a ritmo de Olivia Rodrigo y Rosalía: "Que sepáis que siempre lo daremos todo por vosotros"

"Aquí estamos otra vez. Es un día muy especial", confesaba Alexia Putellas, micrófono en mano y su futuro aún por resolver. "Hoy volvemos a levantar un título que es fruto del esfuerzo diario. Valoremos muchísimo lo que está haciendo este equipo. No es nada fácil levantar títulos cada año como lo estamos haciendo. Esto es gracias a muchísima gente: a la gente del club que nos facilita que podamos estar concentradas para rendir, al staff que está detrás de nosotras apretándonos cada día para que mejoremos. Esto no sería posible, y hablo como una capitana orgullosa, sin estas jugadoras con las que cada día nos estamos superando", añadió la capitana después del triunfo frente al Levante (5-0).

"Queremos que os sintáis muy orgullosos de este equipo. No nos detendremos. Este título os lo queremos dedicar a todos vosotros, que no nos abandonáis nunca. Hacéis que no nos sintamos nunca solas. Muchas gracias de todo corazón. Ya sabéis que vienen dos finales, lo daremos todo, trabajaremos muy duro porque queremos ganarlas y levantar todos los títulos. Tenemos ambición, tenemos equipo. Nos vemos en Oslo y nos vemos en Las Palmas. Que sepáis que siempre lo daremos todo por vosotros", sentenció Alexia, que junto a Marta Torrejón levantó el trofeo al cielo del Johan Cruyff.

Fue una celebración contenida. Jugadoras y staff sabían que, pese a que las cosas hay que celebrarlas, los retos en el horizonte son exigentes. La final de la Copa de la Reina frente al Atlético y la de la Champions en Oslo contra el Olympique de Lyon aguardan, pero antes el Johan Cruyff quería celebrar a sus campeonas. Durante el partido, la celebración fue arrancando motores. El icónico "campeonas" fue un clásico. "Mapi quédate. Nosotros te queremos, Mapi quédate", sonó en el minuto 4 del encuentro, mientras la central estaba en el banquillo. Mapi abandonará el club este verano y, contra el Levante, no disputó minutos en su penúltimo partido como azulgrana en casa.

Celebración con personalidad

Los poco menos de 3.000 aficionados que se desplazaron al estadio azulgrana esta tarde de miércoles vivieron con calma una victoria que fue el mejor preámbulo a la celebración que todo el mundo esperaba. Cuando sonó el silbato que daba por finalizado el encuentro, las jugadoras se abrazaron a los miembros del staff mientras se iban reuniendo en el centro del campo, donde vivieron de cerca cómo los mini trofeos se iban colocando en fila para ser entregados. Mientras tanto, las jugadoras azulgranas empezaron con los bailes. Patri y Kika se marcaron un karaoke con Superestrella de Aitana, mientras Cata hincaba rodilla para darle un trofeo a la mascota CAT, también protagonista de la celebración.

El Levante, pese a certificar su descenso a Segunda División con la derrota en el Johan, se quedó para el acto de celebración y el pasillo previo. Porque la clase y la deportividad no se negocian. Con las autoridades sobre el césped llegaba la entrega protocolaria del trofeo, que realizaron Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F, y Rafael Louzán, su homónimo en la RFEF. De camino, muchas se abrazaron con Xavi Puig, directivo responsable de la sección. Pero los ojos estaban puestos en las futbolistas que tienen su futuro por determinar. Alexia fue la última, brazalete en el brazo, y además de un saludo discreto con el presidente Rafa Yuste, fue quien recibió el trofeo.

Mapi León toca el trofeo de la Liga F, este miércoles en el Johan. / Afp7

Hechos los honores, llegó la fiesta. Las futbolistas volvieron al túnel de vestuarios y salieron una a una con música elegida por ellas para seguir con la celebración. La discografía fue muy variada: de Michael Jackson a Rosalía. Cada una con su sello. Desde Kika robando el micro en plena celebración para cantar a ritmo de Saoko de Rosalía, hasta Mapi acariciando el escudo con cariño mientras la grada la ovacionaba. Alexia salió la última, cogió el trofeo mientras CAT le hacía una reverencia, la misma que ella siempre dedica a su gente. Porque Alexia es la única reina que se postra ante su pueblo.

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Victoria contundente

El partido no tuvo ningún misterio. El Barça de Pere Romeu se impuso con contundencia, con los goles de Vicky, Carla Julià y Sydney Schertenleib, además del doblete de Claudia Pina. El Johan Cruyff fue una fiesta para celebrar a sus campeonas, que estrenó la camiseta con el logo de Olivia Rodrigo para la ocasión. La nota negativa la dejó la lesión de Aïcha Camara, por la que le equipo jugó con 10 los últimos 20 minutos. Según dijo Pere Romeu después del partido, la defensa no sufre más que "unas pequeñas molestias". Nada empañó una celebración que empezó cuando rodó el balón y terminó con el pitido final, cuando las canciones de la cantante norteamericana retumbaron por los altavoces para festejar la séptima liga consecutiva y la undécima en total en la historia del club.