El Subbuteo en España, una ambición audiovisual para el Mundial de 2028 en Barcelona

El Subbuteo nació como un simple pasatiempo para niños en la Inglaterra de la posguerra, pero a día de hoy es todo un deporte global en el que participan jugadores profesionales de todas las edades. Irrumpió en España en la década de los años 80, y ahora vuelve su cita más importante a Barcelona después de celebrarse en Madrid hace 15 años. Tras imponerse a Bélgica en su candidatura por 11 votos a 8, la ciudad catalana acogerá el Mundial el primer fin de semana de septiembre de 2028: “A nivel de infraestructura Bélgica era más fuerte, así que aparte de presentar a Barcelona como una ciudad turística, nuestra base fue el tema de la comunicación y la difusión”, explica Marc Ligos Mastafret, presidente de la AEFM (Asociación Española de Fútbol de Mesa) desde 2024.

Aunque primero vendrá el de París a finales de este verano, el Mundial de Barcelona aspira a ser revolucionario desde el punto de vista audiovisual. El objetivo actual es que el Fútbol de Mesa se acerque lo más posible a la notoriedad de la que gozan los dardos y el billar, “dos juegos minoritarios que están aprovechando la retransmisión y la puesta en escena” explica Ligos. El de Mataró empezó a jugar con 12 años, y en los últimos dos años al mando ha conseguido poner a España en el mapa del Subbuteo. El año pasado llegó la noticia de que Mallorca se convertiría en el primer Major del país (equivalente a un Grand Slam del Tennis), el quinto del mundo junto a Francia, Bélgica, Italia y Grecia. Este año se disputará la segunda edición en mayo, y recibirá a más de 150 jugadores a la isla balear además de acoger la Champions y la Europa League.

Éxito español

Conseguir que estos torneos se celebren en territorio español ejemplifica una evolución que culminará con el Mundial de 2028, cuyo proyecto se basa en su ambición audiovisual: “Queremos potenciar mucho el tema del streaming, y vender los derechos a una cadena de retransmisiones”, apunta Ligos, consciente de la oportunidad de aprovechar la dimensión del torneo más importante del calendario internacional de la Federation International Sports of Table Football (FISTF). El Mundial se celebra cada dos años desde 2018 y cuenta con la presencia de más de 300 jugadores y jugadoras, procedentes de más de 30 países de los cinco continentes, distribuidos en categorías Sub12, Sub16, Sub20, Féminas, Veteranos (45 años o más) y Open. Este último es el título individual más prestigioso, en el que compiten los mejores jugadores sin límites de edad.

Un pabellón ocupado para el Mundial de Subbuteo. / Marc Ligos Masafrets

La selección española se coronó por primera vez en 2010 y ha ganado seis de los últimos doce, los mismos que Bélgica y la mitad que Italia, la gran potencia que a diferencia del fútbol no ha perdido su jerarquía mundial. Los paralelismos con el deporte rey son varios, pues la selección italiana también reinó en la primera edición organizada en España en 1982. La AEFM no se fundaría hasta 12 años más tarde, cuando el Subbuteo ya se había convertido en una religión entre los “Kidults”, su público más destacado (fusión de kid y adult, "niño-adulto"). “En el mercado español de juguetes, el 29% de las ventas son a gente de entre 25 y 50 años”, informa Ligos, convencido de que “ha llegado el momento de darle la difusión que merece, con la masa social necesaria, sabiendo que hay streamers y canales independientes que también están mucho para esta labor”.

Cuenta atrás

Ligos admite que a falta de dos años y medio para el Mundial todavía faltan muchos aspectos por definir, pero asegura que planean colaborar con profesionales de diferentes sectores para lograr su objetivo: “Tenemos a un par de personas que creemos que nos pueden ayudar muchísimo para abrir puertas, tanto a nivel de patrocinio como audiovisual. Al final muchas de estas cosas se consiguen a través de caras conocidas, de contactos.” La candidatura fue el primer paso, y a la vez un riesgo que tomaron desde la Asociación sin la certeza de que se fuera a ganar: “Nos hemos lanzado a la piscina sin flotador” reconoce Ligos, y ahora empieza la cuenta atrás para que sea todo un éxito. “Nosotros confiábamos que podríamos empezar a trabajar una vez que hubiéramos la garantía de que se iba a hacer.”

Un partido de Mundial de Subbuteo. / Marc Ligos Masafrets

Según el presidente de la AEFM, el campeonato no solo se centraría en los partidos y la competición, sino que buscaría expandirse a otras atracciones que reúnan a toda la gente interesada posible: “No debe quedarse solo en lo que pasa con las mesas. Que sea un fin de semana en el que haya tiendas de camisetas vintage, y alguna revista o medio de comunicación se ponga al lado y organice sus cosas externas al día.” Calculan que el gasto final par organizar el evento superaría los 30.000 euros, pero que a la vez disponen de un gran atractivo en el murciano Carlos Flores, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, poseedor de 28 títulos de Major, 3 Mundiales y 4 Eurocopas, así como 7 Champions League con su club, el italiano F.Lli Bari de Reggio Emilia: “Carlos nos ha ayudado mucho a promocionar esto”, añade Ligos.

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Cien años

La idea de reproducir un partido de fútbol con figuritas que se desplazan con la uña a través de una superficie sintética puede sonar estrambótica para alguien que nunca lo ha practicado, pero se trata de un juego que combina la estrategia del ajedrez con la destreza de un cirujano. Una mezcla de habilidades a la que no puede faltar la pasión y la estética del fútbol que inspiró a Peter Adolph a mejorar y comercializar una forma de entretenimiento que a día de hoy sigue vigente en varias generaciones. El Subbuteo le debe su nombre a la marca que en 1947 absorbió el primer modelo inventado por William L. Keelings en 1929, y que cien años más tarde soñará con proteger su legado “con un fin de semana dedicado al fútbol en el que se celebre un campeonato mundial”, tal y como visualiza Marc Ligos para el Mundial de Barcelona en 2028.