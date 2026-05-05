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Sabalenka critica la cuantía de los premios en los Grand Slam: "En algún momento haremos boicot"

"Será la única forma de luchar por nuestros derechos", asegura la bielorrusa.

Sabalenka celebra un triunfo.

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La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno en el ránking, afirmó este martes que "sin duda" merecen recibir "mayor porcentaje" de los premios en metálico de torneos como Grand Slam, y aseguró que es posible que "en algún momento" hagan "boicot".

"Sí. Siento que será la única manera de, por así decirlo, luchar por nuestros derechos", dijo en rueda de prensa en el marco del Masters 1000 de Roma, al ser preguntada por la reciente polémica en la que varios tenistas expresaron su decepción ante la cuantía de los premios ofrecidos por Roland Garros.

"El espectáculo depende de nosotros"

"Definitivamente, cuando ves la cifra y ves la cantidad que recibe el jugador, siento que el espectáculo depende de nosotros. Siento que sin nosotros no habría torneo, ni sería ese entretenimiento. Así que creo que, sin duda, merecemos recibir un mayor porcentaje", aseveró.

La tenista, de 28 años, que cuenta con cuatro Abiertos individuales ganados (Australia y Estados Unidos en dos ocasiones), explicó que espera que "con todas las negociaciones" que se están llevando a cabo, en algún momento se alcance una decisión correcta: "Y una conclusión con la que todos estén satisfechos", agregó.

Los premios de Roland Garros

Según informó el diario británico The Guardian el lunes, un comunicado suscrito por tenistas de primer nivel como el italiano Jannik Sinner, la estadounidense Coco Gauff y la propia Sabalenka expresó su descontento con el nivel de los premios económicos previstos para la 125ª edición de Roland Garros, que se disputará en la capital francesa después del torneo en Roma.

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Por su parte, la cadena estadounidense ESPN señaló que Djokovic, número 4 del mundo y ganador de 24 títulos de Grand Slam, no firmó el documento, que retoma las críticas formuladas en ediciones anteriores por varios jugadores de élite, quienes consideran que su porcentaje de participación en los crecientes ingresos del circuito profesional sigue siendo insuficiente.

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