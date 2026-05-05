Golf
Rahm llega a un pacto con el circuito europeo sobre los torneos que jugará y el pago de multas
El astro español firma la paz con el DP World Tour tras su salida para incorporarse a la liga financiada por Arabia Saudí.
El español Jon Rahm anunció este martes que ha llegado a un acuerdo con el DP World Tour consistente en el pago de las multas que acumulaba con el circuito europeo de golf desde 2024 por su militancia en LIV y en comprometerse a jugar diversos torneos a lo largo de la temporada.
Rahm desveló el pacto en una rueda de prensa en el campo Trump National Golf Club, cerca de Washington D.C., con motivo de la disputa esta semana del séptimo torneo de la temporada de LIV, en el que aseguró que ambas partes han hecho concesiones.
Fin al litigio
El acuerdo pone fin al litigio que el exnúmero uno del mundo entabló con el DP World Tour cuando decidió incorporarse a la liga financiada por Arabia Saudí en 2024, lo que acarreó multas por los torneos que no jugó del circuito europeo al coincidir con los de LIV.
De esta forma, Rahm y DP World Tour firman la paz después de que el Fondo Soberano de Arabia, PIF, anunciará el fin de su inversión en la Liga saudí para el próximo año, lo que ha llevado a LIV a buscar nuevos inversores para sobrevivir.
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