INSTALACIÓN RECUPERADA
La Pista de Gel del Barça se abre este miércoles
El club azulgrana recupera la instalación para la sección de hockey sobre hielo y patinaje y estará también a disposición del público en general
Cuatro años después, la Pista de Gel del Barça vuelve a estar operativa. Este miércoles abre sus puertas que se cerraron en mayo 2022 en los preparativos de las obras del Espai Barça, aunque en otro lugar. El equipo de hockey sobre hielo y el patinaje artístico reanudan sus actividades en la ciudad. La pista, que será inaugurada oficialmente en las próximas semanas, funciona desde hace varios días. Está ubicada en un pabellón cedido por la Universitat de Barcelona, en la calle Carles Ferrer i Salat, 7, en los terrenos donde está su campus deportivo.
La idea del Barça es recuperar toda la actividad que tenía su equipamiento anteriormente; es decir, que albergue los entrenamientos y los partidos de la sección de hockey sobre hielo en todas sus categorías, y los compromisos de la sección de patinaje artístico, y de la escuela de aprendizaje. Cuenta, por supuesto, con las dimensiones reglamentarias de 30 por 60 metros y gradas.
Con el mismo enfoque anterior, la instalación estará abierta al público en general y se habilitará el alquiler de espacios para entidades, empresas y particulares. Está previsto que funcione 364 días al año (excepto el de Navidad), con un horario de 7 de la mañana a 23.50 de la noche. La comercialización del negocio permite al Barça reabrir una fuente de ingresos que debió cerrar.
Los aficionados podrán volver a disfrutar del patinaje sobre hielo, ya que, hasta el cierre de la pista azulgrana, no había otro equipamiento una vez se cerró el Skating de la calle Roger de Flor a consecuencia de la pandemia. La pista barcelonesa será la tercera abierta en Catalunya para los deportes de hielo y se añade a las ya existentes en Puigcerdà y Vielha.
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