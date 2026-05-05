Mourinho, otra victoria del Barça

Vale, sí, veo la lista y no me extraña, ni a usted, que el Real Madrid busque entrenador. Parece que este año, este verano, en época de Mundial, se va a poner de moda buscar entrenador.

El Villarreal hasta ha decidido prescindir de uno de los mejores de España (¿del mundo?, pues puede, sí), como es Marcelino. Ya ven. El Getafe cree que puede sobrevivir como ha sobrevivido todos estos años sin Bordalás, sí, sí, así lo creen. Al Athletic ni siquiera le sabe mal olvidarse de mi amigo Ernesto Valverde, ya ven. Hasta el Rayo le da vueltas a seguir triunfando sin Iñigo Pérez, lo que ya es darle vueltas. Está cantado, dicen, que Manolo González, pese a tener un año más de contrato, no seguirá en el RCDEspanyol. O a él no le interesará. Vaya usted a saber qué harán con Corberán en el loco Valencia. Hasta hay quien duda que el bueno de Michel siga en Girona y veremos si le hacen contrato nuevo a Demichelis en Mallorca.

Y así (casi) todos. Es decir, usted y yo nos hacemos a la idea de que esto de ser entrenador es el trabajo más solitario del mundo. Eres tú y tus resultados. Bueno, muy a menudo, tus declaraciones, porque eres el que más habla del club. Para bien o para mal. Es decir, si te sabes manejar ante los medios, tienes mucho ganado. Hasta los puedes utilizar.

Florentino y Mourinho, en el congreso de la FIFA en París. / AFP / FRANCK FIFE

Si no se lo creen pregúntele a José Mourinho, que, parte de su tremenda fortuna y éxitos, se lo debe a su labia. “Mourinho, tu dedo nos señala el camino”. Miren, que el Real Madrid, perdón, que Florentino Pérez esté pensando en volver a fichar a ‘Mou’ es una de las cosas grandes (y esperpénticas) que pueden pasar en la vida. El portugués parece haber dirigido ya sus 100 mejores partidos y, desde luego, a un equipo campeón. Nadie cree que Mourinho esté ya para grandes empresas.

Pero…eso, al Real Madrid, no lo olviden, le están pasando cosas que no le habían ocurrido antes. No digo con Mourinho, no, no, que no le habían pasado con nadie. Dos ‘nadapletes’ consecutivos es para que se disparen todas las alarmas. El cachondeo con que se comportan sus estrellas, más de lo mismo. El vergonzoso lío con Xabi Alonso y, ahora, con Álvaro Arbeloa, ya ni les cuento. El fracaso de los cuatro fichajes de agosto es para mirárselo. La aparición (y desaparición) de los canteranos de La Fábrica es para hacerselo mirar.

En fin, que Florentino Pérez, que no reconocerá ni uno solo, ni uno, de sus múltiples errores, entre otras cosas porque él quiere ser la novia en la boda, el niño en el bautizo y el muerto en el entierro, le está dándole vueltas a repescar a Mourinho, mientras en el despacho de al lado le sugieren que, tal vez, a Arbeloa se le puede dar un año más, ya que Klopp no se quiere meter en ese avispero ni por las decenas de millones que le han ofrecido.

Mourinho suena a antiguo, parece haber dirigido ya sus 100 mejores partidos, pero Florentino le tiene una fe ciega. Es más, el 'ser superior' es el único entrenador que ha aceptado a sulado, tal vez porque comparte gran parte de su libro de estilo, casi siempre lamentable.

Y, miren, si ‘Flo’ está pensando en Mourinho es porque está hasrto de perder…ante el Barça. Es porque intuye que la ‘era Lamine Yamal’ tiene pinta de ser un calco de la ‘era Messi’. Y como la pelea de gallos que tiene en casa, como lo de Vini y Mbappé parece difícil de resolver, mejor devolverle el mando (y la labia, no lo olviden) a ‘Mou’ para que pelee con sus (peores) armas y trate de desestabilizar al Barça de Flick.

Por eso que Florentino le esté dando vueltas a volver a fichar a Mourinho es otro triunfo sonado del FCBarcelona. Solo que lo piense, ya es una victoria del Barça. De su dominio (en España), de su arrollador fútbol (en LaLiga), de la explosión de una nueva generación de genios futbolísticos y de la necesidad de responder a todo ello con algo más que fútbol, con ruido, metiéndole el dedo en el ojo (de nuevo) al Barça.

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Al final, le saldrá o no le saldrá. Tiene sus riesgos. Insisto, lo de Mourinho parece ya muy antiguo, pero no duden que la reflexión de Florentino no solo es futbolística, también es para contentar al madridismo sociológico, que se teme lo peor. Es decir, dos y tres ‘nadapletes’ más.