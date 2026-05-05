MotoGP tendrá por primera vez un ‘Fan Festival’ en Plaza Catalunya (miércoles 13 y 14 de mayo entre las 12.00 y las 21.00 h.) en el marco de la celebración de la 35ª edición del Gran Premio Monster Energy de Catalunya 2026 que acogerá el Circuit de Barcelona-Catalunya del 15 al 17 de mayo. “Esta edición se abre a la ciudadanía y pretende acercar el motociclismo a nuevos públicos”, aseguró el conseller de Empresa i Treball y presidente de Circuits de Catalunya, Miquel Sàmper.

El espacio, que ya se ha llevado a cabo en anteriores ediciones del Gran Premio de Fórmula 1, se instalará la próxima semana en el centro de la capital catalana y contará con las actuaciones musicales de Mishima y Hotel Cochambre. “El evento este año da un paso más dimensionándose mucho más cerca de la ciudadanía, creando más legado e involucrando a la ciudadanía con el Fan Fest que permitirá acercar la celebración y el mundo del motor a la ciudadanía”, apuntó en la misma línea el presidente del consejo de administración de Fira de Barcelona y de Fira Circuit, Pau Relat.

Un 'fan fest' para la ciudadanía

"Catalunya y Barcelona han formado siempre una parte importantísima del motor. Y sigue siendo así. Por eso hemos dado un gran paso para ser más que un entretenimiento. El fan fest de Plaza Catalunya seguramente se extienda a otros grandes premios", anunció el máximo ejecutivo de MotoGP Sports Entertainment Group, Carmelo Ezpeleta. Uno de los principales objetivos de esta acción es acercar el motociclismo a nuevos públicos. Más allá de la competición, la acción pretende acercar también opciones de vida laboral para muchos jóvenes con acciones formativas y actividades ligadas a escuelas de mecánica y exhibiciones. "Me enorgullece que esta primera vez sea en mi ciudad", añadió Ezpeleta.

"La Fórmula 1 es inglesa, MotoGP es catalán. Seguramente el futuro nos llevará a ser más, pero el inicio de todo está aquí", sentenció Ezpeleta en una mesa redonda en la que debatió junto al piloto probador de KTM y piloto RACC, Pol Espargaró, el presidente del RACC, Josep Mateu y el secretario general del Departamento de Empresa y Trabajo, Pol Gibert el futuro de MotoGP.

"Tenemos un deporte único, intenso, emocionante y bonito y tenemos muchos deportistas de la casa. Me da mucha pena que no se nos siga tanto aquí porque falta un poco de esa conexión que sí tienen otros deportes. La conexión entre la gente y los deportistas es esencial", celebró Espargaró en relación con el estreno del 'fan fest' este año.

Mejora continua

Además de este espacio, este año, el Gran Premio de Catalunya contará con otras novedades más como la inauguración de un centro médico en el Circuit. “Tendremos un centro médico en el que hemos invertido 1M€ que dará un servicio más eficaz y eficiente a los deportistas y profesionales que se encuentren en circuito y puedan precisar atención médica”, añadió Sàmper.

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Paralelamente, el Circuit también ha trabajado en una mejora de las medidas de seguridad del circuito para velar por la seguridad de los deportistas. “Desde el Govern tenemos la obligación de mantener encendida la llama deportiva que genera esta fiesta y acto deportivo tan importante. Este año aportamos mejoras porque tenemos el compromiso con Carmelo Ezpeleta de mejorar constantemente y queremos mejorar nuestras prestaciones como Circuito", sentenció Sàmper.