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CHAMPIONS LEAGUE

Luis Enrique pide elevar el nivel ante el Bayern para ser finalista de Champions: "Tendremos que ser más competitivos que nunca"

El PSG toma ventaja ante el Bayern Múnich en el partido más grande del fútbol europeo en muchos años

Luis Enrique, entrenador del PSG, en la rueda de prensa previa antes del partido de vuelta ante el Bayern.

Luis Enrique, entrenador del PSG, en la rueda de prensa previa antes del partido de vuelta ante el Bayern. / ANNA SZILAGYI / EFE

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Luis Enrique reconoció que el Bayern Múnich, su rival de este miércoles por una plaza en la final de la Champions, fue "el más duro" del año y señaló que afrontarlos de nuevo precisará de "ser más competitivos que nunca". En juego está una plaza para la final de Budapest del 30 de mayo.

"Normalmente el partido de vuelta suele ser diferente, pero puede esta vez puede ser la excepción", dijo el técnico, que no descartó un escenario como el de la semana pasada que se saldó con un 5-4 a favor de los franceses.

El entrenador del PSG aseguró que "ninguno de los dos equipos acepta que el otro es superior" y que eso elevó la intensidad del duelo y puede volver a hacerlo en el Allianz Arena, estadio donde el año pasado los franceses ganaron su primer título de Champions.

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, en Múnich, Alemania. EFE/EPA/ANNA SZILAGYI

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, en Múnich. / ANNA SZILAGYI / EFE

El entrenador recordó que cuando la ganó con el Barcelona en 2015 también disputó la vuelta de las semifinales en Múnich. "Este estadio me trae buenos recuerdos", dijo.

Destacó la capacidad de ambos equipos para sobreponerse a los momentos difíciles, reconoció que "siempre hay cosas que mejorar", pero confió "en la mentalidad del equipo" y "en la experiencia adquirida la pasada campaña".

La progresión del equipo

Frente a eso, el entrenador aseguró que su equipo ha progresado, sobre todo en los partidos fuera de su estadio y aseguró que buscarán transformar en motivación "el desafío de un rival de la talla del Bayern y el ambiente del estadio, que será extraordinario".

"Como decía Rafa Nadal, jugar contra Federer y Djokovic le hacía mejorar. Eso es lo que quiero trasmitir a mis jugadores. Es una motivación tener que buscar nuestro mejor rendimiento", comentó.

Luis Enrique aseguró que no saldrán a conservar el gol de renta que se traen del Parque de los Príncipes y que el objetivo será ganar también en Múnich, aunque reconoció que no será fácil.

28/04/2026 28 April 2026, France, Paris: Paris Saint-Germain coach Luis Enrique gestures on the sidelines during the UEFA Champions League semifinal first leg soccer match between Paris Saint-Germain and Bayern Munich at Parc des Princes. Photo: Federico Gambarini/dpa DEPORTES Federico Gambarini/dpa

Luis Enrique en el encuentro de ida de la semifinal de Champions entre PSG y Bayern. / Federico Gambarini/dpa / Europa Press

"Hemos llegado aquí por nuestro buen trabajo y hay que dar un golpe más para alcanzar nuestra segunda final. Es importante mostrar por qué estamos aquí y ser lo más fieles a lo que somos como equipo", señaló.

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"Es el rival más fuerte que hemos afrontado. Tenemos una pequeña ventaja que no significa nada, porque los dos pudimos ganar. Es importante que controlemos nuestras emociones, para eso tenemos la experiencia del año pasado, cuando fuimos capaces de sobreponernos a momentos muy difíciles", dijo.

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