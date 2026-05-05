El Govern prepara un paquete de acciones para desarrollar el "legado" ciclista en Catalunya a partir del Gran Départ del Tour de Francia

El Govern ha anunciado este martes la aprobación de un paquete de actuaciones para garantizar que la celebración del Grand Départ del Tour de Francia 2026 en Catalunya deje un "legado positivo y duradero en el territorio", según han anunciado en un comunicado. La salida de la carrera ciclista más importante del mundo, que tendrá sus tres primeras etapas en suelo catalán los días 4, 5 y 6 de julio, se concibe no solo como un gran acontecimiento deportivo, sino también como una oportunidad seguir avanzando en ámbitos como la sostenibilidad, el turismo, la cohesión social, la cultura, la lengua y la práctica deportiva.

La Generalitat quiere aprovechar el impacto internacional del Tour para fomentar hábitos saludables, promover el uso de la bicicleta, generar actividad económica y reforzar la proyección de Catalunya como destino cicloturístico. Para ello, distintos departamentos del Ejecutivo trabajarán de forma transversal en un plan de acción que incluirá medidas de seguridad, movilidad, emergencias, comunicación ciudadana y promoción del evento.

Entre las actuaciones previstas figuran la elaboración de un plan director de seguridad, un plan de movilidad y ordenación del tráfico, planes operativos de emergencias con la implicación del SEM, Bombers y Agents Rurals, así como un mapa interactivo para informar a la ciudadanía sobre las afectaciones derivadas del paso de la carrera. Uno de los ejes principales será el plan vinculado a la sostenibilidad. En este ámbito, el Departament de Territori impulsará la aprobación del Programa de actuaciones de la bicicleta 2026-2030, con el objetivo de reforzar el papel de este medio de transporte en la movilidad cotidiana y deportiva. La llegada del Tour se utilizará así como palanca para avanzar en políticas públicas que favorezcan desplazamientos más sostenibles y una mayor presencia de la bicicleta en el territorio.

Catalunya destino de turismo activo

El plan del Govern pretende también situar a Catalunya en el mapa del turismo ciclista mediante publicaciones, viajes y estudios centrados en el cicloturismo, con la voluntad de posicionar el país como un destino de referencia para los amantes de la bicicleta. En esa línea, el Govern planea señalizar carreteras de acceso a los puertos de montaña, desarrollar instalaciones deportivas para ciclistas, jornadas de promoción junto a la Federació Catalana de Ciclisme y la organización de un congreso internacional de ciencia y bicicleta en el Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, el INEFC.

El Tour de Francia regresará a Catalunya por novena vez en su historia, pero será la primera ocasión en que el territorio acogerá un Grand Départ. Las tres jornadas sumarán más de 350 kilómetros de recorrido por carreteras y calles catalanas. La carrera atravesará 63 municipios: 43 de la demarcación de Barcelona, 10 de Tarragona y 10 de Girona.

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La primera etapa se disputará el 4 de julio con un recorrido de 19 kilómetros por Barcelona. La segunda, el 5 de julio, saldrá de Tarragona y terminará en Barcelona tras 182,4 kilómetros. La tercera, el 6 de julio, partirá de Granollers y finalizará en Les Angles, ya en territorio francés, después de 196 kilómetros. Con este programa, Catalunya aspira a convertir el paso del Tour en algo más que una cita deportiva: una oportunidad para dejar una huella social, económica y ambiental de largo recorrido.