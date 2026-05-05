Expósito, ante la final de los pericos en Sevilla: "Elijo creer, somos el Mágico Espanyol"

La victoria del lunes del Sevilla ante la Real Sociedad acabó de incendiar la zona baja de la tabla, en la que ocho equipos pugnan por esquivar dos plazas de descenso. Dando por liquidado al Oviedo, desde el Levante al Valencia, pasando por el Alavés, Sevilla, Girona, Mallorca, Elche y Espanyol, deben preocuparse por escapar del túnel del terror que conduce a Segunda.

El cuadro perico es el que se encuentra inmerso en una racha más preocupante, con 17 jornadas sin ganar y un duelo decisivo en el horizonte: la visita al Pizjuán del sábado para medirse con el Sevilla (16.15 horas). El que salga victorioso del envite se verá muy reforzado, el que pierda puede sufrir un golpe emocional letal. El empate beneficiaría a los catalanes.

A cuatro días de esa cita vital, Edu Expósito publicó un mensaje en sus redes sociales, reconociendo que "duele" la situación actual del Espanyol, a tres puntos del descenso, después de una primera vuelta excelente en la que se llegó a ocupar puestos de Champions.

"Una final para cambiarlo todo"

"Este sábado tenemos una de las finales para empezar a cambiarlo todo", proclama el centrocampista, que hace autocrítica por la dinámica negativa del bloque pero apuesta por una reacción contra los andaluces: "Nos hemos metido nosotros solos en esto y tenemos que sacarlo juntos. Sabemos perfectamente lo que representamos".

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Manolo González, junto a su ayudante Gerard Garrido, en el entrenamiento de este lunes del Espanyol en Sant Adrià. / RCDE

Expósito considera que "todo lo bueno" que se hizo en los primeros meses de competición no se ha olvidado. El jugador de Cubelles confía en la plantilla y lanza un último mensaje: "Somos el mismo equipo que había generado ilusión y estoy convencido de que lo vamos a sacar. Elijo creer. Somos el Mágico Espanyol", concluye.