Cambio en el banquillo
Edin Terzic será el entrenador del Athletic hasta 2028
Terzic, entrenador del Dortmund: "De la ida trajimos el convencimiento de que podemos crearle problemas al Atlético
El alemán Edin Terzic, extécnico del Borussia Dortmund, será el entrenador del Athletic Club las dos próximas temporadas, según ha confirmado este martes la entidad bilbaína. El alemán sustituirá a Ernesto Valverde en el banquillo de San Mamés tras quedarse sin equipo en 2024, tras su paso por el Borussia Dortmund.
El alemán, de 43 años, ganó la Copa de Alemania de 2021 y en 2024 clasificó al Borussia para final de la Liga de Campeones que el equipo de Westfalia perdió frente al Real Madrid. Anteriormente, Terzic estuvo en el Dortmund durante la etapa de Jürgen Klopp y convició con figuras como Hansi Flick o Jupp Heynckes.
El nuevo técnico del equipo rojiblanco, que relevará en el banquillo de San Mamés a Ernesto Valverde, "será presentado de manera oficial una vez concluya la temporada".
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