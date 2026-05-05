El Barça persigue la conquista de una Liga única

Frustrado el alirón por vía interpuesta por el triunfo del Madrid en la visita al Espanyol, el desenlace de la Liga apunta a que el Barça tendrá que rematar la conquista del título por la acción directa. Lo que toca y lo que ha sucedido en 25 de las 28 Ligas anteriores que levantó. El azar brinda al Barça de Hansi Flick una ocasión histórica que no tuvieron los campeones precedentes: ganar el título a costa del Madrid en un cara a cara. Esa oportunidad empezará el domingo a partir de las 21 horas.

Terminaron las especulaciones sobre si el Madrid acreditaría su caballerosidad formando un pasillo de reconocimiento al Barça antes del enfrentamiento. Los aficionados blancos respiran tranquilos. Dos goles de Vinicius eliminaron esa posibilidad, y su aliciente ha derivado en frustrar que los azulgranas se proclamen campeones en sus narices. Para ello, han de ganar en el Camp Nou. El empate sentencia el título a cuatro jornadas de la conclusión.

Hansi Flick, en la rueda de prensa previa al Osasuna-Barça. / AFP7 vía Europa Press

Un punto en el clásico

Las consecuencias añadidas al alirón de esa victoria fortifican la ambición de los futbolistas azulgranas ante la tentación de dejarse ir. La ventaja que atesoran (11 puntos con 12 en juego) sólo les obliga a sumar un punto (si es el del domingo) o ganar uno de los tres partidos que quedarían: el miércoles en la visita al Alavés (21.30 h.), la siguiente jornada ante el Betis en el Camp Nou, o en la última en Valencia. A la posibilidad de rematar el trabajo en el mismo momento ante el Madrid, se añade la segunda posibilidad extraordinaria que se les presenta: igualar el récord de puntuación de la Liga.

De momento, los pupilos de Flick pueden presumir de ser los únicos en toda la historia que han alcanzado 29 triunfos en 34 jornadas. Nadie antes lo logró. Y con los 88 puntos que han sumado, si vencen en las cuatro jornadas llegarán a los 100.

Al Barça le basta un punto en el clásico para ser campeón o ganar uno de los tres partidos siguientes (Alavés, Betis y Valencia).

Lewandowski y Rashford hablan antes del lanzamiento de una falta en el partido frente al Mallorca en el Camp Nou. / JORDI COTRINA / EPC

El tope histórico lo posee el Barça del difunto Tito Vilanova en la campaña 2012-13, que igualó al Real Madrid de José Mourinho del curso anterior (2011-12). Ambos sumaron 32 victorias, 4 empates y 2 derrotas. La diferencia era idéntica a estas alturas: 88 puntos a 77, 11 de diferencia. El Barça ha de terminar con 33 triunfos (otro récord en el campeonato) para totalizar los 100 puntos, porque tiene un empate y cuatro derrotas. El Barça de Guardiola que se coronó campeón en 2010 rozó el centenar con los 99 puntos.

El equipo de Flick ya tiene un registro histórico: ningún equipo de la Liga había sumado 29 victorias en 34 jornadas.

Racha en marcha

Flick dijo desconocer el viernes que el equipo estuviera en disposición de repetir los 100 puntos. Saberlo al escuchar una pregunta despertó su interés. "No se me dan bien los números, pero sería perfecto ganar todos los partidos que nos quedan", contestó en la rueda de prensa previa al desplazamiento a Osasuna. Añadió el técnico la letanía de que sólo presta atención al partido más inminente. Ahora, a partir del miércoles, después de los dos días de fiesta que concedió a los jugadores, es el Madrid, uno de los cuatro equipos que le han vencido en el torneo. Los otros fueron el Sevilla, la Real Sociedad y el Girona. Todos fuera de casa. Todos por 2-1, excepto el Sevilla (4-1).

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El Barça de Tito Vilanova (2012-13) tiene el récord de los 100 puntos y uno de Guardiola (el de la campaña 09-10) llegó a 99.

Raphinha, en el banquillo de El Sadar, tras recibir el alta médica el pasado sábado. / Dani Barbeito / SPO

Desde entonces, el Barça no ha parado de ganar. Ha encarrilado diez victorias seguidas en una racha inigualable que ha agotado al Madrid por el camino. Si suma cuatro más, y acaba con 14, igualará al Barça de Frank Rijkaard (14 en la Liga 2005-06). Detrás, sin embargo, del Barça de Guardiola del curso 2010-11, que encadenó 16, registro máximo de la Liga.