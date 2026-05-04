Así quedan las semifinales de Conferencia de la NBA: LeBron James, solo frente a la tormenta de Oklahoma

Después de una primera ronda llena de sorpresas, solamente quedan ocho equipos vivos en los playoffs de la NBA. Esta madrugada arrancan las semifinales de conferencia en el Madison Square Garden, después de un fin de semana en el que hubo tres series que llegaron a siete partidos, y dos equipos que remontaron un 3-1 en la misma temporada por primera vez en la historia. Por delante quedan tres rondas más que decidirán el campeón el próximo mes de junio, cuando empiecen las Finales entre el ganador del Este y el Oeste.

La primera ronda de estos playoffs ha dejado a dos favoritos por el camino: los Denver Nuggets en el Oeste y los Boston Celtics en el Este. Los campeones de 2023 y 2024 respectivamente fueron la gran decepción de esta ronda. La franquicia con más títulos de la NBA (18), perdió el séptimo partido en casa contra los Filadelfia 76ers tras desaprovechar una ventaja de 3-1 por primera vez en su historia. Los de Joe Mazulla no pudieron contar con Jayson Tatum para el decisivo encuentro del sábado, y Joel Embiid pudo vengarse de un equipo contra el que siempre había perdido en playoffs a pesar de perderse los primeros tres partidos.

A siete partidos

El equipo dirigido por Nick Nurse será el rival de New York Knicks en la primera semifinal del Este. Ya se enfrentaron en 2024, cuando los Knicks se impusieron 4-2 en primera ronda. El equipo ha cambiado bastante respecto a esa eliminatoria, sobre todo en el banquillo, que ahora ocupa Mike Brown después de cinco temporadas con Tom Thibodeau. Los de la gran manzana llegan a este duelo tras haber eliminado a los Atlanta Hawks en seis partidos, con una última victoria en la que establecieron un récord de 41 puntos de ventaja al descanso.

El equipo que salga victorioso del Knicks-Sixers se enfrentará al ganador del Pistons-Cavaliers. Ambos equipos vienen de superar la primera ronda en siete partidos, a pesar de ser favoritos. La franquicia de Detroit tuvo que remontar un 3-1 para derrotar a Orlando Magic, siendo el primer clasificado durante la temporada regular. Los de Cleveland no ganaron ni un partido fuera de casa, pero se mostraron sólidos en casa y terminaron cerrando la serie frente a un equipo de Toronto debilitado por las bajas de Immanuel Quickley desde el inicio y Brandon Ingram en los últimos tres partidos.

Semifinales del Oeste

La eliminación de Boston fue sorprendente en el Este al igual que el tropezón de Denver en el Oeste. Los de Nikola Jokic fueron derrotados en seis partidos contra Minnesota Timberwolves, un equipo machacado por las lesiones y que ahora se medirá a San Antonio Spurs. El conjunto liderado por Victor Wembanyama se deshizo de los Portland Trail Blazers en cinco partidos a pesar de no contar con su pívot estrella para el desenlace del segundo y la totalidad del tercer partido. Los de Texas son favoritos para una serie en la que cuentan con la ventaja de jugar como local un hipotético séptimo partido.

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El vencedor del Wolves-Spurs se enfrentará al ganador del Lakers-Thunder. Los de Oklahoma City fueron el único equipo en barrer a su rival en primera ronda, y llevan casi una semana descansando. Son los vigentes campeones y el equipo que más victorias acumuló durante la temporada regular (64), y, por tanto, los favoritos para echar a LeBron James y compañía. No jugará Luka Doncic esta ronda después de perderse la anterior por lesión, donde Los Ángeles derrotó a los Houston Rockets de Kevin Durant, quien solo pudo disputar un encuentro de los seis que duró la eliminatoria.