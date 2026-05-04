Serie A
El Inter de Milán tumba al Parma y se proclama campeón de Italia
Los goles de Marcus Thuram y Mkhitaryan sellan la victoria del cuadro negroazul, que saca 12 puntos al Nápoles a tres jornadas del final.
El Inter de Milán se proclamó campeón de la Serie A 2025/2026 tras ganar (2-0) este domingo el Parma en la jornada 35 de la liga italiana, tres antes de que termine la temporada, con los goles de Marcus Thuram y Henrikh Mkhitaryan.
El Inter, que ganó el título por última vez en 2024, se distanció en 12 puntos del Nápoles, defensor del torno, que había empatado el sábado. Los de Milán solo necesitaban un punto y ganaron para celebrar el Scudetto 21º de la historia del club en San Siro.
Como jugador y entrenador
El técnico del Inter, Cristian Chivu, celebró su primer gran título como entrenador, tras haber ganado la Serie A tres veces como jugador del club. Un Inter que, de la mano de su exjugador, inició un nuevo ciclo exitoso levantando al club de la dura derrota (5-0) ante el PSG en la final de la Champions hace un año.
- El Barça activa la investigación por las altas comisiones en el fichaje de Griezmann y pide que declare el jugador
- Osasuna – Barça, hoy en directo: última hora de partido de liga
- Vicky López, futbolista del Barça: 'Cuando me acerqué más a Dios fue al venir al Barça
- Víctor Muñoz, el hijo del celador que superó el olvido: 'Cuando se fue del Barça todos le perdimos de vista
- Aleix Gómez lidera a un Barça que se acerca a la Final Four de Colonia
- La peste porcina pone en riesgo el paso del Tour por Collserola
- Ahora aún duele más que te haya eliminado el Atlético
- Madrid corona a Marta Kostyuk, la tenista que niega el saludo a sus rivales rusas: '¡Gloria a Ucrania!