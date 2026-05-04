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Serie A

El Inter de Milán tumba al Parma y se proclama campeón de Italia

Los goles de Marcus Thuram y Mkhitaryan sellan la victoria del cuadro negroazul, que saca 12 puntos al Nápoles a tres jornadas del final.

Marcus Thuram, del Inter, aplaude a la afición.

Marcus Thuram, del Inter, aplaude a la afición. / Fabrizio Carabelli/LiveMedia-IPA / DPA

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El Inter de Milán se proclamó campeón de la Serie A 2025/2026 tras ganar (2-0) este domingo el Parma en la jornada 35 de la liga italiana, tres antes de que termine la temporada, con los goles de Marcus Thuram y Henrikh Mkhitaryan.

El Inter, que ganó el título por última vez en 2024, se distanció en 12 puntos del Nápoles, defensor del torno, que había empatado el sábado. Los de Milán solo necesitaban un punto y ganaron para celebrar el Scudetto 21º de la historia del club en San Siro.

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