¿Cuándo es la final de la Champions femenina? Fecha, entradas y dónde ver

En el Ullevaal Stadion de Oslo (Noruega) se disputará la próxima final de la Champions femenina. Después de la victoria del FC Barcelona en el Camp Nou frente al Bayern Munich (4-2), el equipo de Pere Romeu disputará su sexta final consecutiva de la máxima competición europea, todo un récord. Su rival será el Olympique de Lyon, que viene de eliminar al Arsenal por 4-3 en el global. La gran cita se celebrará el próximo 23 de mayo a las 18.00 h. en España, y se podrá ver en abierto por TV3 y RTVE.

Las azulgranas ofrecieron un recital de fútbol ante los 60.021 espectadores presentes en el Camp Nou. Venían de empatar a uno en el Allianz Arena, en el que se adelantaron a los ocho minutos con un tanto de Ewa Pajor que fue igualado en el 70' por Franziska Kett, expulsada diez minutos después. La delantera polaca del Barça también marcó el 3-1 en la vuelta, pero fue Salma Paralluelo quien abrió la lata en el 13'. Las alemanas empataron a los cuatro minutos, pero el doblete de Alexia Putellas en el 58' sentenció una eliminatoria que también fue celebrada por el regreso de Aitana Bonmatí tras cinco meses lesionada.

Historia y dinámica

El Barça se ha enfrentado hasta tres veces al Lyon en una final de Champions. Perdió las primeras dos en 2019 y 2022, pero en 2024 tuvo su revancha contra el equipo que más veces ha levantado el título (3-1). En total, el Olympique de Lyon ha conquistado ocho trofeos, por los tres del conjunto azulgrana. El club francés ganó en 2011 y 2012, para luego llevarse cinco seguidas entre 2016 y 2020. El Barça ganó su primera en 2021 frente al Chelsea (4-1) y su segunda en 2023 frente al Wolfsburgo (3-2).

Las jugadoras del FC Barcelona celebran su segundo título de la UEFA Women's Champions League en 2023. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Ambos equipos llegan a la final como campeones de sus respectivas ligas, esperando trasladar su dominio doméstico al escenario continental. El Barça no solo ha sido superior en la Liga Iberdrola, donde le saca 12 puntos al Real Madrid con un partido menos, sino que también lo fue en cuartos de final, demoliendo al conjunto blanco con un 12-2 en el global. El Lyon perdió el partido de ida de cuartos contra el Wolfsburgo, pero remontó en casa cómodamente para ganar 4-1 en el global, antes de remontar un 2-1 en la ida frente al Arsenal, vigente campeón del torneo.

Entradas y precios

Las entradas ya están a la venta, y desde la UEFA ya han confirmado que más del 60% están disponibles por 40 euros o menos. De las 24.700 entradas disponibles, 20.000 van directamente para los aficionados y el público general, y se pueden comprar hasta cuatro por solicitud a través de UEFA.com/tickets. Los precios de las entradas varían según la categoría. Las más caras suben hasta los 70 euros, mientras que las más bajas salen por 20 euros. Las de categoría 2 cuestan 40 euros.

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Para aquellos que no hagan el viaje a Oslo el próximo 23 de mayo, el partido se podrá seguir de forma gratuita a través de los canales de TV3 y RTVE, además de Disney+ con subscripción de pago. También existe una tercera opción, pues al igual que para la final del año pasado, es probable que el Ayuntamiento de Barcelona habilite una pantalla gigante para que se puedan congregar los aficionados y seguir el encuentro al aire abierto. En 2024 fue en Plaça Catalunya, y en 2025 se organizó en Plaça de les Glòries.