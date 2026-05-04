El Espanyol y el Girona se asoman al abismo de Segunda

Había casi media Liga pendiente del partido del Sánchez Pizjuán. El duelo del lunes, siempre denostado, marcaba la zona baja y se produjo el resultado más devastador para todos. El Sevilla reaccionó en casa, tumbó a la Real Sociedad con un gol del exazulgrana Alexis (1-0) y salió de un descenso que cierra ahora el Alavés de Quique Sánchez Flores. El Girona se sitúa a dos puntos de Segunda y el Espanyol, a tres, antes de visitar el sábado la caldera sevillista. Tampoco estará mal el Elche-Alavés en un día de alto voltaje.

Con el Rayo casi salvado después de su triunfo en Getafe y el Oviedo virtualmente descendido, quedan dos plazas en el infierno para ocho equipos. De todos ellos, el Espanyol es el que lleva peor racha, con 17 jornadas sin ganar, concretamente desde el 22 de diciembre del año pasado en San Mamés.

Se da la circunstancia de que, después de la visita al Pizjuán, el cuadro catalán volverá a medirse con los 'leones' el miércoles 13 de mayo. El duelo contra el bloque de Valverde se presenta como la cita ideal para volver a disfrutar de un triunfo en Cornellà, una situación que no se da desde hace más de cinco meses, con aquel 1-0 al Rayo de la jornada 15.

Cuatro jornadas en 15 días

Con la peor racha de la historia de la Liga desde el comienzo del año natural y la segunda peor en sus 125 años de vida (solo superada por los 19 partidos sin ganar del Espanyol de Clemente de la campaña 1988-89), el panorama no es muy alentador para los pericos. Todo se resolverá en cuatro jornadas en apenas 15 días y no hay tiempo para lamentos. "Ya no es solo Sevilla, todos los partidos que quedan son importantes y definitorios. Toca dar todo lo que tenemos dentro", asegura Manolo.

Manolo González, junto a su ayudante Gerard Garrido, en el entrenamiento de este lunes del Espanyol en Sant Adrià. / RCDE

El técnico volverá a vivir un fin de curso al límite. Antes del choque del domingo, el dueño Alan Pace bajó al vestuario para dar ánimos. En sus primeros meses como mandatario se ha echado de menos una mayor implicación del empresario americano, que ha recibido las primeras críticas.

Seis puntos de 51

El desenlace de la Liga se ha echado encima y solo queda confiar en el timón actual hasta el cierre. No hay mucho margen de maniobra. Es cierto que en cualquier otro club el entrenador ya habría saltado con una racha tan desastrosa, pero Manolo se ganó el crédito con el ascenso, la permanencia del curso anterior y su excelente primera vuelta.

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"La vida no es fácil, el fútbol no es fácil. Hay que levantarse después de la derrota y apretar para ir a Sevilla a ganar", proclamó el preparador, que solo ha sumado 6 de los 51 últimos puntos en juego, una triste marca que deja al Espanyol en la rampa hacia Segunda.