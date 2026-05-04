El Camp Nou, el punto de partida de la nueva Aitana Bonmatí: "Ha habido mucho sufrimiento en el camino"

Volver es hasta la parte más fácil de una lesión. Justo en el momento de poner un pie en el verde, ahí todo se ve lejano: los meses de sufrimiento, de dudas, de incertidumbre. Pero todo lo vivido perdura. Aitana Bonmatí volvió a atarse las botas el pasado domingo en el Camp Nou. No había mejor escenario para su regreso después de 154 días alejada de su lugar favorito. Contra el Bayern, en unas semifinales, reapareció. Lejano quedaba ese 30 de noviembre en el que se rompió el peroné en un entrenamiento con la selección española.

La recuperación no ha terminado. Ahora falta terminar de coger ritmo competitivo, asentarse de vuelta en el once inicial y sentirse completa de nuevo jugando a fútbol. Con cada paso, se ha ido disipando la dureza de las semanas previas: desde pasar por quirófano hasta las dobles y triples sesiones. Todo para resetear uno de los momentos más complicados de su carrera. "El reto ha sido largo, duro y transformador. Estoy de vuelta con el equipo y con la ilusión de la Champions en el Camp Nou. Lo volvería a hacer. Lo volveremos a hacer", decía la tres veces Balón de Oro antes del duelo de semifinales.

-La jugadora del Barcelona F Aitana Bonmatí, durante el partido de vuelta de semifinales de Liga de Campeones Femenina entre el Barcelona F y el Bayern Múnich F, este domingo en el estadio Spotify Camp Nou. / Enric Fontcuberta / EFE

La lesión, quién lo iba a decir, llegó en un momento clave para Aitana. No es bueno sufrir una, que no se malinterprete, pero para la centrocampista fue como si el universo la obligara a parar. “La operación ha salido bien y ahora es momento de regenerarme físicamente y mentalmente. El fútbol de élite te lleva al límite en todos los aspectos y existen factores que actualmente me estaban impidiendo poder disfrutar de la profesión y del día a día. Honestamente, sentía que era un momento para poner el freno y, de hecho, me lo planteé, pero no lo hice y la vida me ha frenado de golpe. Con esta lección afronto lo que viene convencida de que será un aprendizaje", confesó tras salir de quirófano.

La ovación del Camp Nou

Durante estos meses, Aitana ha vuelto a encontrar el foco y las ganas de jugar a fútbol. Se ha reencontrado con esa versión de sí misma que ama lo que hace y lo disfruta. Siempre ha sido una persona cercana a los suyos, pero este parón le ha permitido conocer otra manera de vivir: más tranquila, más conectada con su entorno. Ha descubierto lo que es descansar de verdad, y eso le ha dado perspectiva, una nueva forma de construir su vida a partir de ahora, con el fútbol de nuevo presente.

En el Camp Nou, con el billete a Oslo ya en el bolsillo, volvimos a ver a Aitana sonreír. También lo hizo antes de saltar al campo, cuando en el minuto 70 entró en lugar de Clara Serrajordi. “Ha habido mucho sufrimiento en el camino. Estoy feliz por volver. Ha sido un reto duro y diferente, pero gratificante. Ahora, a por más”, relataba Aitana después de disputar unos minutos ante el Bayern de Múnich.

“Han sido cinco meses duros. Piel de gallina y muy feliz. He tenido un rato para volver a coger ritmo después de 5 meses. Gracias al Camp Nou por la ovación; yo también quiero mucho a este club”, añadió la jugadora, que puso punto final a unos meses muy complicados.

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Ahora, todo seguirá su camino. Y el de Aitana es claro: con la camiseta del Barça puesta y las botas atadas sobre el césped.