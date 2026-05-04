El Barça mantiene su esperanza en que renueve Alexia, que aún no ha tomado una decisión

Las semifinales de la Champions en el Camp Nou dejaron muchas imágenes emotivas, pero la más destacada se dio en el minuto 85, cuando Alexia Putellas le dio el brazalete de capitana a Patri Guijarro y deshizo el camino hacia el banquillo. Estos pueden haber sido los últimos minutos de la capitana como azulgrana en el Camp Nou, si su contrato actual, que termina el 30 de junio de este año, no se prorroga. Pese a que parecía que había ciertos tintes de despedida en el ambiente, la decisión no está tomada por parte de Alexia según confirman fuentes conocedoras de las negociaciones a EL PERIÓDICO.

Tanto el club como la jugadora se marcaron el final de la temporada para tomar la decisión, como explicó Marc Vivés en una entrevista con este medio hace meses. "Alexia tiene un +1 en el contrato. Nosotros estamos encantados con Alexia, ¿quién no lo estaría? Está haciendo una gran temporada y, además, es la capitana. Creo que ambas partes estamos totalmente de acuerdo en que, cuando termine esta temporada, nos sentaremos y valoraremos la continuidad de Alexia. Pero aquí creo que el discurso se ha ido modificando, aunque el nuestro siempre ha sido el mismo. Alexia tiene un +1, condicionado a que cuando acabe la temporada ambas partes nos sentemos y decidamos", expresó el director deportivo del equipo femenino azulgrana en enero.

Con el cierre de la temporada cerca y la final de la Champions y de la Copa de la Reina a la vuelta de la esquina, la falta de una renovación mantiene al barcelonismo en vilo. Según cuentan fuentes del club, Alexia tiene sobre la mesa una propuesta de renovación. La respuesta aún no ha llegado, ya que la futbolista esperará al final de temporada para tomar una decisión. La capitana está focalizada en los partidos clave y no ha decidido aún sobre su continuidad.

Menos de dos meses de contrato

Desde la entidad tienen clara su voluntad de que la capitana siga en Barcelona, pero también entienden que es una decisión personal y que Alexia se merece decidir con calma su futuro. "El club le ha demostrado con acciones y en el día a día que quiere que se quede y es una apuesta 100% clara", relatan fuentes del Barça a EL PERIÓDICO, que recalcan la figura de Alexia no solo como futbolista, si no como referente dentro y fuera del campo.

La última renovación de contrato de la capitana fue en 2024, una vez superada su lesión de ligamente cruzado, cuando firmó por dos años y uno opcional, que ambas partes podían ejecutar de mutuo acuerdo. Desde entonces (y antes también), la jugadora ha recibido el interés de muchos clubs. La más reciente llegó en la última semana de mercado antes de esta temporada, cuando el PSG presentó una oferta muy contundente por la capitana. Sin embargo, Alexia, tras varias conversaciones, decidió quedarse en el club, como mínimo, hasta terminar su contrato.

PSG y London Lioneses, al acecho

A día de hoy, hay dos clubs que están intentando con mucho énfasis convencer a Alexia para que cierre su etapa en el Barça. De nuevo el PSG, que se quedó con la espina clavada del último verano, y el London Lioneses, de Michele Kang, propietaria del congolmerado de clubs que capitanea el Olympique de Lyon.

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También están interesados otros equipos de la liga inglesa y norteamericana, pero Alexia Putellas no decidirá sobre su futuro hasta que termine la temporada con todas las finales disputadas con el Barça.