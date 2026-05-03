La Vuelta se estrena con esprint, triunfo suizo y Paula Blasi muy atenta

La Vuelta Femenina comenzó en Galicia ajustándose al plan previsto: lluvia, como no podía ser de otra manera en el territorio escogido, desenlace al esprint, previsible en una jornada inaugural sin grandes dificultades en cuanto a montes, y con Paula Blasi, la atracción local en la carrera, atenta en las primeras posiciones del pelotón y siempre a rueda de su compañera y capitana de ruta, Mavi García.

Poca sorpresa, por lo tanto, en el camarote de la ronda española que finalizará el próximo sábado en la dura ascensión al Angliru, en la primera ocasión que las mujeres transitarán por su cumbre en competición.

Primer jersey rojo

Venció la ciclista suiza Noemi Rüegg, primera mujer que vestirá este lunes el jersey rojo. Supo colocarse, hacer gala de su velocidad y reivindicarse en la Vuelta como una ciclista que este año ha ganado en Australia el Tour Down Under, al igual que en 2025, la carrera que acostumbra a abrir el año ciclista.

El cartel del UAE con Mavi Garcia (dorsal número 1) a la cabeza y Paula (Blasi (dorsal 2) a la derecha. / UAE TEAM ADQ

Se aprovechó de la única circunstancia que alteró un día tranquilo. A siete kilómetros de la llegada se produjo una caída que cortó al pelotón y algunas favoritas a la victoria, principalmente la neerlandesa Marianne Vos, tantos y tantos éxitos como estrella del ciclismo, tuvieron suficiente con luchar por no llegar cortadas y enlazar a apenas dos kilómetros de la meta de Salvaterra de Miño, en la provincia de Pontevedra, en una etapa que recorrió el sur de Galicia y que pasó, entre otras localidades, por Ponteareas, la villa natal de Álvaro Pino.

Cuarta edición

La Vuelta, en su cuarta edición, ha reunido a un buen número de estrellas. De hecho, si se excluye a Demi Vollering, están las principales figuras del ciclismo femenino. Vollering es la ausencia principal, vencedora los dos últimos años y primera en la edición inaugural de la prueba. Sin embargo, este año, una vez superada con nota la etapa d e clásicas, Vollering quiere intentar el doblete Giro-Tour y sobre todo pelear por la Grande Boucle, que se le ha escapado los dos últimos años, siempre segunda de la general.

La clasificación general. / LA VUELTA

Sin ella, es la polaca Kasia Niewiadoma la principal candidata a la victoria. Y no es una ciclista anónima, ni mucho menos, puesto que ha sido tres veces tercera y una primera en el Tour. Casada con el exciclista profesional estadounidense Taylor Phiney -de hecho, adopta como segundo apellido el de su marido- debuta en la ronda española donde contará como principales rivales con la neerlandesa Anna van der Breggen, vencedora de casi todo lo que se puede ganar excepto el Tour, y la francesa Pauline Ferrand-Prévot, el gran ídolo del ciclismo femenino francés gracias a la victoria en el Tour lograda en 2025. Sin embargo, posiblemente, todavía no está en el pico de forma deseado, lo que se confirmará esta semana.

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Paula Blasi es la siguiente gran favorita en la lista que apunta a la victoria final. La corredora catalana está ilusionada. Nunca ha corrido la Vuelta y llega a la prueba después de haber sido primera en la Amstel Gold Race, tercera en la Flecha Valona y quinta en la Lieja-Bastoña-Lieja. Para empezar, superó el estreno en la Vuelta siempre muy bien colocada en cabeza de pelotón y en la 13ª plaza de la general al acabar la primera etapa.