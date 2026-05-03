Vicky López, sobre aprender catalán: "Es lo mínimo que puedo hacer por la gente, por los culers"

Vicky López llegó a Barcelona el verano de 2022, con 16 años, procedente del Madrid CFF. Nuevo equipo, nuevas compañeras, nueva manera de hacer las cosas y nueva cultura. Empezó a compartir espacio con muchas futbolistas catalanas, ya que pasó un tiempo en La Masia. Pese a que no tenía que ir a las clases de catalán, siempre ponía la oreja. Intentaba ir recolectando palabras y expresiones. Y así, cuatro años después, ya se arranca a, no solo hacer entrevistas, sino a hacer vida en catalán.

"He de decir que en entrevistas hablo mucho peor que luego con la gente", explica a EL PERIÓDICO antes de la semifinal de la Champions de este domingo en el Camp Nou. A punto hemos estado de tener la conversación en catalán, pero "no, hoy no, porque estoy un poco cansada del entrenamiento y pensar me va a cansar más", dice entre risas.

Jordi Cotrina

"Tener una cámara al lado me pone un poco nerviosa. Al final es lo mínimo que puedo hacer por la gente, por los culers. No me ha costado nada decir que no lo he estudiado en ningún momento, en el colegio no tenía que ir a la clase de catalán, simplemente de escuchar, de estar con gente que hablaba catalán e ir preguntando por curiosidad, por aprender el catalán", añade la centrocampista.

Noticias relacionadas

La Masia, además de terminar de formarla como futbolista, le dio amigas y un espacio seguro para aprender sin el miedo al juicio o el qué dirán. "Sobre todo los dos primeros años que me juntaba más con las chicas del Barça B. Cuando quedábamos todas hablaban catalán y al principio sí que estaba así [de brazos cruzados] [ríe]. Yo no entendía nada, pero poco a poco iba preguntando. Hay veces que digo, venga, vamos a hablar catalán, nos ponemos Salma y yo a hablar catalán con Patri, Cata, Pina y tal, y sale fluido, por así decirlo", confiesa orgullosa la futbolista.