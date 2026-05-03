Los suplementos deportivos ya no son 'cosa de hombres': las mujeres también le dan al magnesio

La suplementación deportiva vive un momento de expansión. Cada vez más personas incorporan el entrenamiento a su rutina, dedican más horas al deporte y buscan productos que acompañen ese esfuerzo. Pero en ese mercado, históricamente dominado por mensajes dirigidos a hombres, Ana Maria Lajusticia ha decidido abrir una nueva etapa con una mirada específica: explicar la suplementación también desde las necesidades de la mujer deportista.

Al frente de este impulso está Lara Feliu, nieta de Ana Maria Lajusticia, directora de Marketing y apoyo en la sombra del equipo de I+D de la compañía, que reivindica la importancia de innovar sin perder la esencia de la fundadora. “Si ahora empezamos a desdibujar lo que ella dibujó, seríamos una marca sin personalidad, sin valores”, afirma la empresaria. Su abuela, fallecida en noviembre de 2024, sigue siendo el eje sobre el que pivota la empresa. “Todos los productos los hacía ella”, recuerda, y el departamento de I+D trabaja con esa herencia muy presente. “Si un producto no cumple con esos valores, se descarta”, señala.

Esa filosofía ha marcado también los límites de la innovación. La empresaria y nutricionista pone como ejemplo el auge de productos vinculados a la pérdida de peso rápida. “Da igual que algo sea muy innovador o esté muy de moda; si no encaja con nuestra filosofía, no lo vamos a hacer”, sostiene. En su opinión, el foco debe estar en las necesidades reales de las personas: dormir mejor, recuperarse, entrenar con energía o entender cómo cambia el cuerpo a lo largo del ciclo hormonal.

Lara Feliú, nieta de Ana María Lajusticia, y nueva directora de marketing de la firma de suplementos deportivos / .

Suplementos para mujeres

La nueva línea deportiva de la compañía, AML Sport, nace precisamente de esa filosofía. El deporte ha cambiado, y también lo ha hecho el perfil de quien lo practica. Tras la pandemia, Feliu empezó a observar a su alrededor a muchas mujeres que se tomaban cada vez más en serio la actividad física. A partir de ahí surgió una pregunta: ¿por qué no relanzar la marca deportiva pensando también en esas mujeres?. “En la suplementación deportiva, los mensajes siempre han estado muy centrados en hombres: un señor musculado, un equipo de ciclismo masculino… Pero nadie se estaba centrando en mujeres”, explica Feliu. La diferencia, subraya, no está necesariamente en crear productos exclusivos para ellas, sino en explicar mejor qué suplementos pueden necesitar, cuándo y en qué cantidades.

“Yo no puedo decir que estos suplementos sean solo para mujeres”, aclara. “Lo que queremos es que la mujer deportista entienda las diferencias que tiene su cuerpo y sepa escoger qué suplementos necesita”. La clave, insiste, está en la divulgación rigurosa, una de las señas de identidad de la casa. Por ejemplo, en el caso de la proteína whey combinada con HMB, Feliu señala que muchas mujeres —y también algunos hombres— pueden notar hinchazón o malestar con determinadas pautas de proteína. Su formulación, explica, busca mejorar esa tolerancia y ajustar mejor las cantidades.

Suplementos deportivos de Ana María Lajusticia / .

Importancia de las hormonas

Otro de los puntos centrales de la línea es la hidratación durante el ejercicio. Feliu reconoce que los carbohidratos aún arrastran cierta mala fama, especialmente entre mujeres. Pero defiende la necesidad de hacer pedagogía. “Cuando haces deporte necesitas energía”, recuerda. Y añade: “No te vas a engordar por tomarte un batido”. La formulación, según explica, está pensada para aportar glucosa durante la actividad física evitando grandes picos.

La suplementación también debe abordarse desde una perspectiva hormonal. "Muchas mujeres deportistas ya adaptan sus entrenamientos y rutinas nutricionales al ciclo menstrual, porque este puede influir en el sueño, el ánimo y el rendimiento", asegura. “Las necesidades pueden ser parecidas a las de los hombres, pero hay que entender muy bien cuándo aparece cada necesidad”, señala. Por eso, más que vender productos cerrados para una fase concreta, la marca quiere ayudar a interpretar mejor el cuerpo.

Gestionar el legado

El reto, sin embargo, va más allá de una nueva gama de productos e implica gestionar el legado de una figura muy reconocida de la que su nieta evita hablar de sucesión. “No vengo a sustituir a mi abuela, ni mucho menos”, asegura. Prefiere definirse como embajadora de marca y guardiana de una filosofía.

Ana Maria Lajusticia fue pionera en la divulgación del magnesio en España, en una época en la que este se vendía en droguerías y apenas tenía presencia en herbolarios. “Cuando mi abuela empezó a recomendar el magnesio, se vendía en droguerías”, recuerda Feliu. “Fue la primera en venderlo en herbolarios”. Química de formación, investigadora incansable y autodidacta en muchos aspectos, encontró en el magnesio una respuesta a sus propios problemas de salud y dedicó su vida a divulgar sus beneficios.

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Esa historia sigue pesando en cada decisión de la empresa. La nieta recuerda a una mujer que, con 95 años, todavía estudiaba, imprimía documentos para leerlos con calma y dejaba notas sobre futuros productos. “Creo que la tarde antes de morir todavía estaba estudiando algo”, rememora.