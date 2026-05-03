Los Sixers remontan un 3-1 y echan a los Celtics

Los Philadelphia 76ers se clasificaron este sábado a las semifinales del Este al derrotar a los Boston Celtics por 100-109 en el séptimo partido, culminando una remontada desde el 3-1 y dejando atrás una maldición que se remontaba a 1982.

"Estoy cansado de perder contra los Celtics", afirmó en la previa del partido Joel Embiid, que cambió el rumbo de la serie tras regresar antes de lo previsto de una apendicectomía. Y es que los 76ers no ganaban una serie de 'playoff' a los Celtics desde las Finales del Este de 1982; en los seis cruces posteriores, siempre había salido vencedor Boston.

"Tuvimos una charla después del quinto partido y nos dijimos: no podemos permitir que lo mismo siga pasando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. En algún momento había que ponerle fin. Y lo hicimos", explicó Tyrese Maxey al finalizar el partido.

Embiid, el héroe

El astro acabó el partido con 34 puntos y 12 rebotes, mientras que Maxey firmó 30 puntos y 11 rebotes. Maxey asumió los galones del equipo en los instantes finales, cuando los Celtics estuvieron a punto de remontar el partido.

Hasta este sábado, los Celtics habían ganado las 32 series en las que se habían colocado con un 3-1 a favor, mientras que los 76ers habían perdido las 18 en las que habían ido 3-1 abajo.

Además, los 76ers entraron en el selecto grupo de equipos capaces de remontar un 3-1. De los 300 equipos que han estado en esa situación en la historia de la NBA, solo 14 acabaron consumando la remontada en la serie.

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Los 76ers se medirán en semifinales del Este a los New York Knicks en una eliminatoria que arrancará el lunes en el Madison Square Garden. Los Knicks vienen de deshacerse de los Atlanta Hawks por 4-2.